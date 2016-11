1,2 Millionen Euro für neue Turnhalle in Wolkenburg

erschienen am 22.11.2016



Limbach/Oberfrohna. Limbach/Oberfrohna (dpa/sn) - Limbach-Oberfrohna bekommt 1,2 Millionen Euro Zuschuss für den Bau einer neuen Turnhalle. Bis 2018 soll im Stadtteil Wolkenburg eine neue Einfeldsporthalle mit zwei Kegelbahnen entstehen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Insgesamt kostet der Neubau rund 2,6 Millionen Euro. Neben fünf Vereinen aus der Region werden auch eine Kindertagesstätte sowie eine Förderschule für geistig Behinderte die künftige Sportstätte nutzen. Insgesamt stehen dem Ministerium in diesem Jahr 22,4 Millionen Euro für Investitionen in Sportstätten zur Verfügung.