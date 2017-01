1100 Wohnungen verkauft - Mieter ratlos

Deutschlands größter Vermieter Vonovia hat seinen Chemnitzer Bestand an ein Anlageunternehmen veräußert. Betroffene Bewohner machen sich Sorgen.

Von Michael Müller

27.01.2017



Das neue Jahr, für Dietrich und Waltraud Möckel begann es mit überraschender Post von ihrem Vermieter. Das Haus, in dem sie wohnen, ein Ende der 1960er-Jahre entstandener Plattenbau im Beimlergebiet, sei zum Jahreswechsel verkauft worden, heißt es in dem Schreiben. Der neue Eigentümer? Eine erst Anfang Dezember gegründete Wohnungsverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mehreren Schwesterfirmen nahezu identischen Namens. Die neue Hausverwaltung? Ein Immobilienmanagementunternehmen in Dresden.

So wie den Möckels geht es etlichen Chemnitzern. Der Grund: Deutschlands größter Vermieter, das Dax-Unternehmen Vonovia, hat sich zum Jahreswechsel aus Chemnitz komplett zurückgezogen. Gut 900Wohnungen im Stadtzentrum, in Gablenz, Borna und Hilbersdorf wurden verkauft, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Nähere Gründe für den Rückzug nannte sie nicht. Die Veräußerung sei "im Rahmen unserer Portfoliostrategie" erfolgt.

Bei den neuen Eigentümern dürfte es sich um schwerreiche Privatleute handeln. Das geht aus einer Mitteilung des Investmentunternehmens Deutsche Asset One hervor, das in großem Stil Geldanlagen in Wohnimmobilien verwaltet. Das von ihr übernommene Chemnitzer Portfolio im Wert von 40 Millionen Euro, zu dem auch 150 Wohnungen im Umland gehörten, sei für ein deutsches Family Office erworben worden, heißt es da.

Family Offices verwalten private Großvermögen. "Die Nachfrage dieser Anleger nach Immobilien ist aufgrund der dauerhaften Niedrigzinsphasen groß", erläutert Thilo von Stechow, Geschäftsführer der Deutschen Asset One. Im Verbund mit einem weiteren Unternehmen verwalte die Firma ein Immobilienvermögen von 660 Millionen Euro.

Wird Chemnitz mit seinen eher niedrigen Mieten und immer noch vergleichsweise vielen freien Wohnungen interessant für Großanleger? "Der Markt in Chemnitz wird in den kommenden Jahren zweifellos weiter an Fahrt aufnehmen", sagt von Stechow. "Wir sehen hier erst die Anfangsphase einer lang anhaltenden positiven Entwicklung."

Den betroffenen Mietern indes fällt im Moment nicht viel Positives zu ihrer Situation ein. Nicht wenige sind bereits mit dem fünften oder gar sechsten Vermieter innerhalb von 20Jahren konfrontiert, ohne ein einziges Mal umgezogen zu sein. Bis Ende der 1990er-Jahre gehörten ihre Wohnungen zum städtischen Unternehmen GGG. Das musste laut dem Altschuldenhilfegesetz von 1993 mindestens 15 Prozent seiner Wohnungen verkaufen. Die im Beimlergebiet gingen an einen sogenannten Zwischenerwerber, erläutert GGG-Sprecher Erik Escher. "Der wollte später Eigentumswohnungen daraus machen." Tatsächlich übernahm die Wohnungen nach einiger Zeit ein Unternehmen aus Bremen. Das wiederum wurde bald Teil des Branchenriesen Deutsche Annington - der sich seit Herbst 2015 Vonovia nennt.

"Unmöglich, man sieht da nicht mehr durch", sagt Jutta Schneider(77), Mieterin im Lutherviertel. Dabei hatte sie noch Glück: Anders als viele andere Chemnitzer Vonovia-Mieter erhielt sie zuletzt keine saftige Betriebskosten-Nachforderung über mehrere hundert Euro. "Wir haben alle Widerspruch eingelegt", sagt eine 87-Jährige von der Geibelstraße. Ihr gegenüber sei sogar ein angeblicher Mietrückstand von knapp 170 Euro geltend gemacht worden. "Als ich deswegen angerufen habe, hieß es: Ein Irrtum."

Hardy Reichert vom Mieterverein Chemnitz rät zu Gelassenheit. "Der Verkauf an sich ist erst einmal kein Grund zur Sorge", sagte er. "Der neue Eigentümer übernimmt alle Rechte und Pflichten aus den Mietverträgen."

Für die Eheleute Möckel allerdings steht nunmehr fest: Sie werden sich nach 50 Jahren im Beimlergebiet ein neues Zuhause suchen, in der Wohnanlage einer Chemnitzer Genossenschaft in Bernsdorf. "Obwohl wir und andere auf Mängel aufmerksam gemacht haben, ist in den zurückliegenden Jahren kaum etwas am Haus gemacht worden", schildert Waltraud Möckel. Auch Ansprechpartner gebe es vor Ort keine mehr. "So lange wir zur GGG gehörten, war alles gut. Danach ging es immer weiter bergab."