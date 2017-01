130 PS unter der Trabi-Motorhaube

Matthias Stark baute 20 Jahre an seinem Wagen. Der Trabant von 1990 erhielt das Innenleben eines GTI - und soll nun einen besonderen Auftritt haben.

Von Sandra Häfner

Wittgensdorf. Eigentlich heißt er "Der Blaue". Eine richtige Typenbezeichnung hat der Wagen von Matthias Stark nicht. Denn er vereint zwei Autos in einem. Unter der Trabant-Karosserie von 1990 verbirgt sich das Innenleben eines VW Polo GTI.

Der Wittgensdorfer bewirbt sich mit dem Auto um einen der 15 Standplätze, die der Chemnitzer Autosalon im März für liebevoll aufgemotzte Wagen reserviert. "Ich möchte einfach testen, ob Interesse an dem Auto besteht", erklärt Matthias Stark, der die Automesse bereits als Gast besuchte. 1993 kaufte der selbstständige Raumausstatter den Trabant 1.1 mit Viertaktmotor für 4500 D-Mark. Vor vier Jahren war der Umbau abgeschlossen, aus dem 40-PS-Auto ein Rennwagen mit 130 Pferdestärken geworden, der in sieben Sekunden von Null auf 100 beschleunigt, sagt Stark. Es mache schon Spaß, an einer Ampel mit zwei Fahrspuren zu stehen und bei Grün loszuziehen, gibt der 45-Jährige zu. Und spricht bei seinem Auto von einem "Wolf im Schafspelz".

In Etappen vollzog sich der Umbau des Autos, an dem der Tüv beteiligt war. Nach Vorgaben von der Dekra entwickelte Stark das Auto. Es war ihm wichtig, ein sicheres Modell zu bauen, das die Zulassung für den Straßenverkehr erhält. Doch trotz modernen Innenlebens unter der Motorhaube verrät nicht nur die Karosserie das frühere Trabi-Leben. Der Plastik-Behälter für das Wischwasser ist ebenso stilecht wie etwa das Lenkrad und das Glas-Kippdach. Neu sind dagegen beispielsweise die Zentralverriegelung, die tiefergelegten Sitze und die Farbe Racing Blue, das im Deutschen mit Renn-Blau übersetzt werden kann. Den Farbton hat sich Matthias Stark von einem Skoda-Modell abgeschaut.

Als Tuner sieht sich der Wittgensdorfer nicht. Auch nicht als Bastler. "Das klingt schon fast abwertend." Das Wort veredeln beschreibe schon eher sein Handwerk, sagt er. Das Auto verschaffe ihm Lebensfreude und Abwechslung zum Alltag. "Man hat Spaß mit dem Teil." Obwohl der Trabant GTI, laut Stark ein Unikat, nicht unbedingt ein Sonntagsfahrzeug ist, rollt es nicht bei jedem Wetter über die Straßen. Der Winter ist beispielsweise tabu. Doch für den Autosalon würde Matthias Stark eine Ausnahme machen. "Darf ich teilnehmen, wird das Auto auf einem Anhänger in die Messe transportiert", hat er sich überlegt. Dass der getunte Trabi ein Blickfang ist, beweisen die zahlreichen Pokale am Aufgang zur Treppe im Wohnhaus von Matthias Stark. Die hat er von Auto-Treffen mit nach Wittgensdorf gebracht.

Besitzer getunter Fahrzeuge, die sich am Chemnitzer Autosalon vom 17. bis 19. März beteiligen wollen, können sich mit einem Foto ihres Wagens per E-Mail bewerben: red.chemnitz@freiepresse.de. Einsendeschluss ist der 29. Januar. Eine Jury, unter anderem mit Tuning-Experten besetzt, wählt die Teilnehmer aus.