14-JÃ¤hrige in BurgstÃ¤dt sexuell belÃ¤stigt

14-Jährige in Burgstädt sexuell belästigt

erschienen am 30.08.2016



Burgstädt. Ein 14-jähriges Mädchen ist am Montagabend in Burgstädt sexuell belästigt worden. Laut Polizei sprach ein Unbekannter die 14-Jährige gegen 22 Uhr an der Kreuzung Ludwig-Böttger-Straße/Kurt-Mauersberger-Straße in einer ihr fremden Sprache an und berührte sie unsittlich. Die Jugendliche wehrte sich dagegen und rannte davon. Anschließend vertraute sie sich einer Bekannten an, die die Polizei informierte.

Der Unbekannte soll 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und athletisch gebaut sein. Er hatte kurzes, dunkles Haar und einen dunklen Teint. Der Mann war schwarz gekleidet und trug eine kurze Hose. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03737 7890. (fp)