15-Jährige von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

erschienen am 29.10.2016



Chemnitz. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitagabend auf der Annaberger Straße in Altchemnitz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die Jugendliche gegen 19 Uhr die Gleisanlage in Höhe der Comeniusstraße überqueren und bemerkte hierbei die herannahende Citybahn zu spät. Der 53-jährige Straßenbahnfahrer versuchte, das Mädchen mittels Klingelsignal zu warnen. Eine durch ihn eingeleitete Notbremsung konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

An der Citybahn entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (fp)