15 neue Baustellen in der Stadt

Inzwischen gibt es keinen Stadtteil mehr, der verschont bleibt. Besonders eng wird es ab heute in Borna-Heinersdorf.

erschienen am 04.10.2016



1. Annaberger Straße

Einschränkungen ab heute bis Samstag zwischen Marienberger Straße und Neunzehnhainer Straße wegen Kabelverlegung.

2. Dittersdorfer Straße

Zwischen Robert-Siewert-Straße und Wilhelm-Firl-Straße halbseitige Sperrung mit Ampelregelung ab morgen bis 28. Oktober wegen Verlegung von Elektrokabel. Die Ausfahrt aus der Wilhelm-Firl-Straße ist nicht möglich.

3. Dresdner Straße

Ab heute bis 14. Oktober, jeweils 8bis 14 Uhr, halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Steinweg und Hohlweg wegen Geländerbau.

4. Dresdner Straße

Zwischen Gellertstraße und Hainstraße ab heute bis Freitag, von 6 bis 12Uhr, Einschränkungen wegen Kabelinstandsetzung.

5. Eubaer Straße

Zwischen Am Gablenzer Bad und Walter-Klippel-Straße Vollsperrung ab morgen bis 14. Oktober wegen Fahrbahnsanierung.

6. Flemmingstraße

Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung an der Einmündung Albert-Schweitzer-Straße wegen Verlegung von Stadtbeleuchtung ab Samstag bis 14.Oktober.

7. Frankenberger Straße

Halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Eichendorffstraße und Ebersdorfer Höhe bis 15. Oktober wegen Fahrbahnsanierung.

8. Heinersdorfer Straße

Vollsperrung zwischen Bornaer Straße und Damaschkestraße ab heute bis 15. Oktober wegen Straßenbau.

9. Heinersdorfer Straße

Heute und morgen sowie am 21.und 22. Oktober Vollsperrung zwischen Am Bahrehang und Damaschkestraße wegen Straßenbau. In der Zeit dazwischen halbseitige Sperrung mit Ampel.

10. Limbacher Straße (Röhrsdorf)

Zwischen Wasserschänkenstraße und Jack-London-Straße halbseitige Sperrung mit Ampel noch bis 4. November wegen Kabelverlegung.

11. Lutherstraße

Einschränkungen ab morgen bis 14.Oktober zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße wegen Trinkwasser-Anbindung.

12. Neukirchner Straße

Vollsperrung zwischen Stelzendorfer Straße und Siedlerstraße ab heute bis 14. Oktober wegen Fahrbahnsanierung.

13. Parkstraße

Zwischen Haydnstraße und Beckerstraße halbseitige Sperrung mit Ampel bis 9. Dezemberwegen Kanalbau.

14. Shakespearestraße

Zwischen Zschopauer Straße (alt) und B 174 Vollsperrung ab heute bis 14. Oktober; bis 4. November halbseitige Sperrung wegen Fahrbahnsanierung.

15. Wolgograder Allee

Zwischen Fritz-Fritzsche-Straße und Johannes-Dick-Straße Vollsperrung ab heute bis 14. Oktober wegen Fahrbahnsanierung.

16. Ahornstraße

Bis 17. Oktober halbseitige Sperrung zwischen Barbarossastraße und Ulmenstraße wegen Arbeiten am Fernwärmenetz.

17. Altchemnitzer/

Reichenhainer Straße

Bis Jahresende halbseitige Sperrung an der Kreuzung Reichenhainer/Altchemnitzer Straße. Behinderungen auch auf der Reichenhainer Straße am Abzweig Altchemnitzer Straße.

18. Bernsbachplatz Behinderung zwischen Gustav-Freytag- und Ritterstraße wegen Arbeiten an der neuen Straßenbahntrasse.

19. Bernsdorfer Straße/

Lutherstraße Vollsperrung landwärts zwischen Bernsbachplatz und Lutherstraße. Zudem Vollsperrung der Lutherstraße zwischen Vettersstraße und Reichenhainer Straße.

20. Bernsdorfer Straße

Halbseitige Sperrung zwischen Katharina-von-Bora-Straße und Südring verlängert bis 25. November.

21. Brückenstraße Zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße bis Samstag Einschränkungen wegen Gleisbauarbeiten, kein Linksabbiegen in die Bahnhofstraße möglich.

22. Chemnitzer Straße

(Wittgensdorf) Bis 14. Oktober halbseitige Sperrung zwischen Bahnübergang und Straße des Friedens.

23. Clausstraße

Zwischen Caspari- und Carl-von- Ossietzky-Straße bis 21. Oktober Einschränkungen wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln.

24. Dammweg

Zwischen Chemnitztal- und Blankenburgstraße Vollsperrung bis Freitag wegen Gleisbauarbeiten. 25. Einsiedler Hauptstraße Vollsperrung zwischen Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße bis Ende September 2017 wegen Bau einer Uferstützmauer.

26. Emilienstraße

Zwischen Straße der Nationen und Hilbersdorfer Straße bis 26. Oktober Vollsperrung wegen Kanalbau. 27. Franz-Mehring-Straße

Voraussichtlich bis Ende Oktober halbseitige Sperrung zwischen West- und Walter-Oertel-Straße wegen Verlegung von Trinkwasserleitung.

28. Hainstraße Bis Freitag halbseitige Sperrung zwischen Peter- und Fürstenstraße wegen Kanalbau.

29. Hofer Straße

Bis Anfang Dezember Vollsperrung zwischen Heinrich-Schütz- und Beethovenstraße.

30. Hofer Straße (Mittelbach) Vollsperrung zwischen Grünaer Straße und Ortsausgang in Richtung Chemnitz.

31. Hübschmannstraße

Halbseitige Sperrung zwischen Puschkin- und Weststraße bis 11. Dezember.

32. Leipziger Straße Bis 4. November Behinderungen zwischen Berg- und Bürgerstraße.

33. Obere Hauptstraße (Wittgensdorf)

Bis 20. Oktober halbseitige Sperrung zwischen Ringstraße und Am Hang wegen Fahrbahnsanierung und Haltestellenbau.

34. Oberfrohnaer Straße

Bis 14. Oktober halbseitige Sperrung in Höhe Weydemeyerstraße.

35. Reichenhainer Straße Vollsperrung zwischen Fraunhofer- und Dittesstraße.

36. Reitbahnstraße Vollsperrung landwärts zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz.

37. Rudolf-Krahl-Straße Bis 18. November Vollsperrung zwischen Limbacher Straße und Albert-Schweitzer-Straße.

38. Stelzendorfer Straße

Bis 30. November Vollsperrung zwischen Zwickauer Straße und Graefestraße.

39. Südring

Bis 30. Oktober Behinderungen zwischen Wladimir-Sagorski- und Annaberger Straße.

40. Terrassenstraße Vollsperrung zwischen Margareten- und Trinitatisstraße bis Jahresende.

41. Wasserschänkenstraße

Bis Ende November Vollsperrung zwischen Beethovenweg und Leipziger Straße.

42. Wittgensdorfer Straße Bis 9. Dezember Vollsperrung zwischen der Zufahrt zur Grundschule und Auerswalder Straße.

43. Wladimir-Sagorski-Straße Bis 30. Oktober Behinderungen zwischen Stollberger Straße und Südring.

44. Zöblitzer Straße

Bis 31. Oktober Vollsperrung zwischen Annaberger Straße und Schulstraße.

45. Zwickauer Straße Bis Jahresende Vollsperrung der Brücke Neefestraße/B 173.