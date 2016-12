17-Jähriger bei Schlägerei verletzt

erschienen am 18.12.2016



Chemnitz. Am Samstagabend ist es auf der Brückenstraße in Chemnitz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei haben etwa zwölf unbekannte Jugendliche drei männliche Personen im Alter von 15, 17 und 20 Jahren zunächst verbal angegriffen, berichtet die Polizei am Sonntag. Anschließend schlugen und traten sie auf den 17-Jährigen ein, der dabei verletzt wurde.

Nach Zeugenaussagen sind die Angreifer zwischen 13 und 15 Jahren alt und haben gebrochen Deutsch sowie Russisch gesprochen. Nach Aussage der drei jungen Männer haben die Jugendlichen zuvor eine unbekannte Rollstuhlfahrerin bedrängt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 0371 387495808 entgegen genommen. (fp)