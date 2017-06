23-Jähriger ohne Führerschein verursacht unter Drogeneinfluss Unfall

erschienen am 17.06.2017



Chemnitz. Ein 23-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag auf der Oberfrohnaer Straße/Ecke Grünaer Straße in Chemnitz einen Unfall unter Drogeneinfluss verursacht. Laut Polizei kollidierte der VW des Fahrers mit einem Audi, als der 23-Jährige bei einem Überholmanöver versuchte, die Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Der 23-Jährige scherte dabei knapp vor dem Audi wieder ein, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen VW und Audi kam.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, zudem waren die Kennzeichen am Passat nicht passend zum Fahrzeug und die Plaketten gefälscht. Der durchgeführte Test auf Betäubungsmittel erbrachte ein vorläufig positives Ergebnis. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (fp)