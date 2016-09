25.000 Euro Schaden nach Firmeneinbruch

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. In die Werkstatt- und Büroräume einer Firma an der Schneeberger Straße in Chemnitz sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand dabei ein Schaden von mindestens 25.000 Euro.

Den Angaben nach brachen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh ein Fenster auf und erbeuteten unter anderem mehrere Lasergeräte, einen Bohrhammer, einen Laptop sowie Handys und Digitalkameras. (fp)