25-Jähriger wegen mehrerer Diebstahlsdelikte in Chemnitz festgenommen

erschienen am 11.11.2016



Chemnitz. Die Chemnitzer Polizei hat mithilfe umfangreicher Ermittlungen einen 25-Jährigen festnehmen können. Ihm werden mehrere Diebstahlsdelikte zur Last gelegt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, entwendete der Tatverdächtige vorwiegend Fahrräder und Taschen im Gesamtwert von einigen tausend Euro. Zudem hatte er gegen ein Hausverbot auf dem Privatgrundstück im Ortsteil Hilbersdorf verstoßen. Dort habe er nach Zeugenaussagen mehrmals Anwohner und den Hauseigentümer bedroht. Inzwischen ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden. Er befindet sich seit Dienstag in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 25-Jährige war nicht zum ersten Mal im Visier der Ermittler. Bereits 2015 wurde gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (fp)