26-Jährige gesteht Bombendrohungen in Chemnitz

erschienen am 26.05.2017



Chemnitz. Nach mehreren Bombendrohungen in der Chemnitzer Innenstadt hat die Polizei eine Tatverdächtige ermittelt. Die 26-Jährige soll in insgesamt vier Fällen Kreditinstitute sowie das Finanzamt bedroht haben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. In Zusammenarbeit mit der Ermittlungsgruppe "Cybercrime" der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz gelang es den Beamten, den Weg der eingegangenen Droh-Emails zurückzuverfolgen.

Während des Einsatzes zur erneuten Drohung gegen das Finanzamt an der Straße der Nationen wurde am Montag die Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden den Angaben nach Kommunikationstechnik und Daten sichergestellt. In der polizeilichen Vernehmung gestand die 26-jährige Deutsche, die Taten begangen zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau nach den ersten polizeilichen Maßnahmen aus der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen, auch zum Motiv, dauern an.

In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu Bombendrohungen in Chemnitz gekommen. Die beiden jüngsten Drohschreiben waren im Abstand von einer Woche - jeweils montags - gegen das Finanzamt eingegangen. Das Gebäude an der Straße der Nationen musste vollständig evakuiert werden, etwa 500 Personen waren betroffen. (fp)