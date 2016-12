26-Jähriger würgt Beamten im Polizeirevier Chemnitz

erschienen am 19.12.2016



Chemnitz. Ein 26-jähriger Eritreer hat am Samstagabend in einem Polizeirevier einen Beamten am Hals gewürgt. Zu dem Vorfall war es gekommen, da er zuvor eine Frau am Hauptbahnhof beleidigt und geschubst haben soll. Die Polizei nahm ihn mit aufs Revier und er bekam einen Platzverweis bis 24.00 Uhr.

Daraufhin kam es zu dem Angriff, der allerdings von zwei anderen Beamten abgewehrt werden konnte, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (fp)