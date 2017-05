27-Jähriger versucht im Beisein der Fahrerin Auto zu stehlen

erschienen am 11.05.2017



Chemnitz. Ein 27-Jähriger hat am Mittwochnachmittag auf der Kaulbachstraße in Chemnitz versucht, einen Peugeot im Beisein der Besitzerin zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, parkte die 54-Jährige ihren Wagen kurz vor 17 Uhr, zog den Zündschlüssel ab und lief um das unverschlossenes Auto zur Beifahrerseite. Als sich die Frau dort wieder in ihr Auto beugte, setzte sich plötzlich ein zunächst unbekannter Mann auf den Fahrersitz und verlangte brüllend den Fahrzeugschlüssel. Die Geschädigte rief mehrfach um Hilfe, woraufhin zwei Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden. Der Mann verließ daraufhin das Auto und versuchte zu flüchten, was die Passanten jedoch verhinderten. Sie hielten den Mann, bei dem es sich um einen tunesischen Staatsbürger handelt, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Während des Vorfalls kam es nicht zur Gewaltanwendung seitens des Tatverdächtigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aufgenommen. (fp)