33-Jährige in Imbiss sexuell belästigt

erschienen am 13.06.2017



Chemnitz. In einem Imbiss im Chemnitzer Stadtteil Kappel ist am Montagabend eine 33-jährige Frau sexuell belästigt worden. Laut Polizei wurde die Marokkanerin in dem Imbiss an der Dr.-Salvador-Allende-Straße von einem ihr unbekannten Mann unsittlich berüht.

Der mutmaßliche Täter wurde durch Zeugenaussagen ausfindig gemacht. Die Ermittlungen gegen den 30-jährigen Deutschen laufen. (fp)