34-Jähriger überfallen und ausgeraubt

erschienen am 27.05.2017



Chemnitz. Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend auf der Sonnenstraße im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Unbekannter gegen 21 Uhr mit einem Fahrrad den Geschädigten an und schlug ihn zu Boden. Der Täter forderte Bargeld und das Mobilfunktelefon des 34-Jährigen. Als dieser sich weigerte, nahm der Räuber das Geforderte selbst an sich, entwendete aus der Geldbörse rund 100 Euro Bargeld sowie eine Kreditkarte. Daraufhin warf er die Geldbörse weg, zerstörte das Mobilfunktelefon und flüchtete mit dem Fahrrad vom Tatort. Dabei fuhr er noch einmal über den am Boden liegenden Geschädigten. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Zeugenangaben war der Täter etwa 1,80 - 1,85 Meter groß, schlank und sprach hiesigen Dialekt. Der Mann hatte kurze Haare und Tattoos auf dem linken Unterarm. Zum Tatzeitunkt war er mit einer schwarzen dreiviertellangen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt mit weißem Schriftzug auf dem Rücken bekleidet. Er trug zudem einen dunkelgrauen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0371/387-3445 zu melden. (fp)