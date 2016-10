39-Jähriger feuert im Zentrum mit Schreckschusspistole in die Luft

erschienen am 21.10.2016



Chemnitz. Ein 39-Jähriger ist am Donnerstagabend auf der Rathausstraße im Chemnitzer Stadtzentrum gestellt worden, nachdem er mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft gefeuert hatte. Nach Polizeiangaben konnte der Mann von dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festgehalten werden. Seine Waffe wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Der Mann war nicht im Besitz einer Erlaubnis zum Führen dieser Pistole. Zur Tatzeit stand er unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest hatte 1,38 Promille ergeben. Gegen den 39-Jährigen wird wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. (fp)