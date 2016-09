600 SchÃ¼ler bei Israel-Projekttag in Chemnitz

600 Schüler bei Israel-Projekttag in Chemnitz

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz/Dresden (dpa/sn) - Rund 600 Schüler der Klassen 10 bis 12 aus Sachsen haben sich an einem Israel-Projekttag an der Technischen Universität Chemnitz beteiligt. Bei Workshops und Diskussionsrunden beschäftigten sie sich mit der Politik des Landes, sowie der Gesellschaft und Kultur, wie das Kultusministerium in Dresden am Dienstag mitteilte. Während des Projekttages sollten zudem vier Menschen als «Gerechte unter den Völkern» geehrt werden. Diesen Titel verleiht die die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem seit 1963 an nichtjüdische Menschen, die ihr Leben riskiert haben, um während Nazi-Zeit Juden zu retten.