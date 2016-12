875 Jahre Chemnitz: Konzept für Jubiläumsjahr 2018 steht

erschienen am 12.12.2016



Chemnitz. Liebe, Fortschritt, Form, Höchstleistung, Herausforderung: Mit diesen Kernthemen will Chemnitz 875 Jahre Stadtgeschichte feiern. Nachdem der Stadtrat dafür gut eine halbe Million Euro bereitgestellt hat, präsentierte die Wirtschaftsförderung CWE nun das Konzept für 2018. Geplant ist, mit Bürgern, Vereinen, Institutionen möglichst über das gesamte Festjahr hinweg wöchentlich Projekte und Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. "Idealerweise mit Wirkung über 2018 hinaus", so CWE-Chef Sören Uhle.

Das Konzept sieht vor, die Themen-Schwerpunkte einzelnen Stadtgebieten zuzuordnen. So wird es zwischen Lutherviertel, Bernsdorf, Adelsberg und Einsiedel vor allem um Höchstleistungen gehen - sowohl auf sportlichem Gebiet (Sportforum) als auch im wissenschaftlichen Bereich (Universität). Zentrale Veranstaltungsorte werden das Schloßbergmuseum, das Industriemuseum, die Messe, der Campus der Uni sowie der Gemeinschaftsbüro-Komplex "Kabinettstückchen" am Fuße des Sonnenbergs sein. (micm)