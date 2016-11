90 Bäume an Kalkstraße ab Dezember

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Die Stadt lässt ab kommender Woche mehr als 90 Bäume an der Kalkstraße pflanzen. Die Trasse verbindet die Oberfrohnaer Straße mit der Autobahn 72. Für Autofahrer wird die Straße halbseitig mit Ampeln gesperrt. Zunächst werden 77 Eichen und zwei Ahornbäume eingesetzt. Im Frühjahr 2017 sollen vier weitere Eichen an der Weydemeyerstraße folgen. Diese werden noch mit Gruppen von Birken und Eichen in den Seitenbereichen der Kalkstraße ergänzt. Auch ein Rasen soll gesät werden, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte. Die Stadt hofft, dass die Bauarbeiten Ende April nächsten Jahres abgeschlossen sind. Das neue Grün kostet rund 108.000 Euro. (fp)