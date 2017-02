ASR: Alte Pillen gehören nicht in die Tonne

Viele Apotheken raten ihren Kunden, alte Tabletten im Hausmüll zu entsorgen. Genau davor warnt der städtische Abfall-Entsorger - wegen der Folgen.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 07.02.2017



Zentrum. Wohin mit abgelaufenen Tabletten, überschüssigen Arznei-Tropfen, alten Salben? Etliche Apotheken in Chemnitz haben Altmedikamente ihrer Kunden noch bis Ende Dezember kostenlos zurückgenommen. Jetzt haben einige von ihnen beschlossen, die Rücknahme zu stoppen. Das hat zur Folge, dass Patienten nun selbst für die Entsorgung ihrer Arzneimittel verantwortlich sind. Carla Thiele von der Kronen-Apotheke sagt, die freiwillige Rücknahme sei nicht mehr möglich, weil das Entsorgungssystem "Remedica", über das die Apotheke die gesammelten Bestände abholen ließ, Anfang Januar vom Anbieter eingestellt worden sei.

Insgesamt haben in Chemnitz 46 Apotheken das Entsorgungssystem der Firma Reclay-Systems aus Köln genutzt. Säckeweise alte Arzneimittel konnten sie über den externen Dienst loswerden. Nach Angaben des Unternehmens sind 2015 drei Tonnen Altmedikamente aus Chemnitz in eine spezielle Abfallentsorgungsanlage nach Straßfurt an der Saale gebracht worden, wo die Arzneimittel unschädlich gemacht wurden - ein Dienst, den das Kölner Unternehmen den Apotheken kostenfrei angeboten hat. Zu Jahresbeginn hat Reclay-Systems das Entsorgungsprogramm eingestellt. Eine Firmensprecherin sagte der "Freie Presse", dass es dem Dienstleister an finanzieller Unterstützung durch Pharma-Unternehmen mangelte - diese hatten das System bis 2009 finanziert.

Für viele Patienten in Chemnitz stellt sich jetzt die Frage: Was soll man mit den abgelaufenen Arzneimitteln anfangen? Die Apotheke an der Zentralhaltestelle und die Kronen-Apotheke, die das Entsorgungssystem genutzt haben, empfehlen ihren Kunden, alte Arzneimittel sicher zu verpacken und über den Restmüll zu entsorgen. Auch die Easy-Apotheke an der Straße der Nationen, die Apotheke in der Galerie Roter Turm die im Vita-Center sowie die Herz-Apotheke in Morgenleite halten die Entsorgung über den Restmüll grundsätzlich für unbedenklich. Auf Anfrage erklärten Mitarbeiter, dass medizinische Wirkstoffe, die durch Arzneimittel in den Restabfall gelangten, bei der Abfallverbrennung unschädlich gemacht werden. Allerdings müsse dafür Sorge getragen werden, dass Kinder nicht an in die Hausmülltonne geworfene Tabletten gelangen.

Das Problem: Während Abfallentsorger in vielen anderen Städten auch Altmedikamente im Hausmüll zulassen, schreibt die Abfallsatzung in Chemnitz vor, Arzneimittel anders zu entsorgen - nämlich über das Schadstoffmobil des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebs ASR. Es stehe jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr auf einem der fünf Wertstoffhöfe an der Blankenburgstraße, der Straße Usti nad Labem, der Jägerschlößchenstraße, der Kalkstraße und am Weißer Weg. An welchem Standort sich das Mobil wann befinde, darüber informiere der ASR in seiner Kundenzeitschrift.

Über die Empfehlung der Apotheken, Tabletten, Salben oder Zäpfchen in den Restmüll zu werfen, ist ASR-Sprecherin Beate Bodnár "sehr verwundert", wie sie sagt. Etliche Medikamente, so sagt sie, seien als gefährliche Abfälle einzustufen. Bodnár warnt, dass die Folgen alter Medikamente im Restmüllgemisch "nicht abschätzbar und nicht steuerbar wären". Das gelte nicht nur für Altmedikamente, sondern auch für andere Problemstoffe, wie Lacke, Batterien, Chemikalien oder Altöl. Deren Anteil im Restmüll, so die Sprecherin, liege in Chemnitz bislang nicht im kritischen Bereich. Aber was, wenn im laufenden Jahr die drei Tonnen Arzneimittel, die Reclay-Systems nicht mehr entsorgt, im Restmüll landen?

Eine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt sei in dem Fall nicht gegeben, sagt Sabine Weikert, Geschäftsführerin des Abfallwirtschaftsverbands Chemnitz. Der Abfall, den die ASR im Stadtgebiet sammelt, wird auf den Recyclinghof des Verbandes am Weißen Weg in Hilbersdorf gebracht. Dort werde der Restmüll gescannt, Metallteile und einige Problemstoffe aussortiert. Der Rest wird in den Anlagen getrocknet und zu Palletts gepresst. Laut Weikert werden diese als Brennstoff an Braunkohlekraftwerke in die Lausitz geliefert. Und bei der Verbrennung würden Medikamente keinen großen Schaden für Mensch oder Umwelt anrichten. Die Herstellung von Brennstoff aus dem Abfall sei allerdings aufwendiger, wenn Medikamente und andere Problemstoffe erst über die Anlagen aussortiert werden müssten. Zudem könnten die Braunkohlebetriebe feststellen, ob die Konzentration an schädlichen Substanzen, wie etwa Arsen, das aus Altmedikamenten in die Pelletts gelangen könne, zu hoch sei. Falls ja, würden sie nicht mehr angenommen, und am Ende entstünden unnötige Kosten für den Steuerzahler, so Weikert weiter. Allerdings sei die Ware vom Recyclinghof bislang noch nie wegen Beanstandungen zurückgegangen.

Carla Thiel von der Kronen-Apotheke fragt sich deshalb, in welchem Verhältnis der Mehrwert des Schadstoffmobils zu dem Aufwand steht, den Privatpersonen durch dessen Nutzung haben. Der ASR müsse Apotheken besser darüber informieren, wenn alte Medikamente nicht im Hausmüll landen sollen.