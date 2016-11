Abba live im Wohnzimmer

Mithilfe von "Freie Presse" können sich Fans des schwedischen Pop-Quartetts der 1970er-Jahre jetzt einen Traum erfüllen - zumindest beinahe.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 17.11.2016



Zugegeben, es sind nicht die echten Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Aber die Besetzung der Revival-Show Abba Gold behauptet von sich, das Gefühl, das die schwedische Popband mit ihrer Musik in den 1970er-Jahren verströmte, originalgetreu und zudem mit aktuellsten technischen Mitteln wieder lebendig werden lassen zu können.

Damit der unverwechselbare Abba-Sound perfekt klingt, sei wochenlang im Tonstudio gearbeitet worden, berichtet Produzent Werner Leonhard, der auch Gründungsmitglied von Max Raabes Palastorchester war. Zudem präsentieren die Sängerinnen und Sänger der Retro-Show die Superhits wie "Waterloo" und "Mamma Mia" in den gleichen Kostümen wie ihre Vorbilder.

In der Chemnitzer Stadthalle gastiert Abba Gold erst wieder am 14. Januar 2017 mit der aktuellen Show "People Need Love". Leser der "Freien Presse" haben aber schon vorher, noch in diesem Jahr, die Chance auf ein ganz ausgefallenes Konzert der Tribute-Band. Die insgesamt sechs Sängerinnen, Sänger und Musiker sowie ihr Tourleiter kommen dazu am Mittwoch, dem 14. Dezember, um 15.30 Uhr in ein Chemnitzer Wohnzimmer. Der Auftritt, bei dem Abba Gold natürlich große Hits der schwedischen Erfolgsband ohne Verstärker und Boxen präsentiert, soll etwa 30 Minuten dauern.

Abba-Fans, die sich dieses einmalige und zudem kostenfreie Erlebnis gönnen möchten, können sich bei der "Freien Presse" darum bewerben. Bitte schreiben Sie uns, was Sie mit der Musik und den Original-Mitgliedern von Abba verbindet. Der Gewinner wird unter Ausschluss des Rechtsweges ausgelost.

Zuschriften mit dem Kennwort "Abba" an "Freie Presse", Lokalredaktion Chemnitz, Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz, oder per E-Mail an red.chemnitz@freiepresse.de. Einsendeschluss ist der 30. November.