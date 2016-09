Abfallentsorgung - Neuer Leiter kommt aus Energiesektor

erschienen am 30.09.2016



Ein Diplomingenieur für Kraftwerkstechnik ist ab November neuer Chef des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes ASR sowie des Entsorgungsbetriebes ESC. Dirk Behrendt (Foto) ist vorgestern Abend vom Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung zum neuen Betriebsleiter gewählt worden. Der 54-Jährige ist seit 2014 als Leiter Geschäftsentwicklung bei einer Dresdener Beratungs- und Dienstleistungsfirma tätig, die sich auf den Energiesektor spezialisiert hat. Vorher war er nach Angaben der Stadt bei Enso Energie Sachsen Ost, einem Energiedienstleister mit Hauptsitz in Dresden beschäftigt. Zuletzt war er dort Mitglied des Vorstandes. Dirk Behrendt ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Neben der Unternehmensleitung von ASR und ESC wurde Behrendt auch die Geschäftsführung der Wetrac übertragen, eines Tochterunternehmens des ASR. Der 54-Jährige löst Manfred Wüpper ab, dessen Vertrag nicht verlängert wurde und heute ausläuft. (dy)