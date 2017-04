Abora-Segler Dominique Görlitz aus Haft entlassen

Nach Hause darf Chemnitzer Experimental-Wissenschaftler aber noch nicht. Im ungünstigsten Fall droht ihm eine Abschiebung nach Ägypten.

Von Hubert Kemper

erschienen am 06.04.2017



Chemnitz/Maskat. Dominique Görlitz ist wieder auf freiem Fuß. Der Chemnitzer Experimental-Wissenschaftler konnte am Donnerstagmorgen das Gefängnis in Maskat (Oman) verlassen, nachdem er am vergangenen Samstag vor seinem geplanten Rückflug nach Deutschland festgenommen worden war. Grund war ein Auslieferungsgesuch Ägyptens. In Kairo war Görlitz 2013 wegen der Entnahme von Gesteinsproben aus der Königskammer der Cheops-Pyramide zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sein Name befindet sich aber nicht mehr auf der öffentlichen Fahndungsliste von Interpol, was ihn offenbar animiert hatte, zu einer Vortragsreise in den Oman zu reisen.

Die Freilassung aus dem Gefängnis bedeutet aber noch nicht die Rückkehr nach Deutschland. Dafür ist der Abschluss eines Gerichtsverfahrens erforderlich, das nach Auskunft der deutschen Botschaft in Maskat bis zu drei Monate dauern kann. Im ungünstigsten Fall droht ihm die Abschiebung nach Ägypten. Seine Freilassung verdankt Görlitz diplomatischen Bemühungen bis in höchste Regierungskreise des Sultanats. "Wir sind sehr erleichtert, dass Dominique wieder in Freiheit ist", sagte am Donnerstag Jens Zimmermann, der mit Görlitz das nächste Schilfboot-Projekt plant. Vom russischen Sotschi am Schwarzen Meer soll es im kommenden Sommer nach Kreta in der Ägäis gehen, um zu belegen, dass schon in vorchristlicher Zeit Handelsbeziehungen zwischen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum möglich waren. Am Dienstag wird das Projekt bei einer Sponsoren-Veranstaltung in Chemnitz-Rabenstein vorgestellt. Dann soll Görlitz per Skype zugeschaltet werden.