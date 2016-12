Abschaffung von Busbuchten: Autofahrer sauer wegen Staus an Haltestellen

Die Abschaffung sogenannter Busbuchten bremst den Stadtverkehr zusätzlich aus, meinen Kritiker. Zuspruch erhalten Befürworter indes von eher unerwarteter Seite.

Von Michal Müller

erschienen am 14.12.2016



Für und Wider Haltestellenbuchten: Seit die "Freie Presse" vor einigen Tagen berichtete, warum die Buchten an immer mehr Straßen abgeschafft werden und Busse dadurch immer häufiger an Haltestellen den Verkehr hinter sich aufhalten, haben sich zahlreiche Leser zu Wort gemeldet - mit Kommentaren im Internet, in Leserbriefen oder mit Anrufen am Lesertelefon.

Mit Kritik halten dabei insbesondere Autofahrer nicht hinterm Berg. Von "Schildbürgerstreich" ist die Rede, von "künstlichem Ausbremsen" des Stadtverkehrs und "Geldverschwendung". "Die sollen sich im Berufsverkehr mal hinter einen Bus stellen, der wegen des Fahrscheinverkaufs minutenlang nicht weiterfährt", heißt es etwa in einem Eintrag bei Facebook. "Das kommt einer Vollsperrung gleich."

Die Stadtverwaltung begründet ihr Vorgehen - ähnlich wie Verantwortliche in anderen Städten - unter anderem mit dem einschlägigen Straßenbau-Regelwerk, den "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt). Demnach, so das Tiefbauamt, sollen - auch im Interesse eines attraktiven und flüssigen öffentlichen Nahverkehrs - Busbuchten "nur noch im Ausnahmefall zum Einsatz kommen". Und dies nur dann, wenn besondere Erfordernisse vorliegen - beispielsweise ein "sehr hohes Verkehrsaufkommen". Zudem seien Haltestellen bis 2022 barrierefrei auszubauen, was sich ohne Bucht oft am besten umsetzen lasse. Von dem Umbau, so die Stadtverwaltung, profitierten nicht nur Menschen mit Handicap, sondern auch Ältere und Fahrgäste, die mit Kinderwagen unterwegs sind.

Ein regelrechtes Programm, im Stadtgebiet alle Busbuchten abzuschaffen, gebe es gleichwohl nicht, betont ein Rathaussprecher. "Es wird immer mit den Anforderungen des fließenden Verkehrs abgewogen." An der Neefestraße, wo streckenweise Tempo 70 erlaubt ist, mache eine Busbucht sehr wohl Sinn, verdeutlicht er. Ebenso auf verkehrsreichen zweispurigen Straßen, auf denen Busse mehrerer Linien unterwegs sind. "Im Regelfall sind kurze Wartezeiten während des Ein- und Aussteigens aber vertretbar."

Genau das aber sehen viele Autofahrer offenbar anders. Zumal der Autoverkehr auch andernorts immer wieder ausgebremst wird - durch Behinderungen an Baustellen beispielsweise oder durch Ampeln, die Bussen und Bahnen bevorzugt "Grün" geben. "Ständiges Anhalten und Anfahren treibt den Spritverbrauch in die Höhe",gibt "Freie Presse"-Leser Stefan Reichel zu bedenken. "Abgase und Feinstaub kommen noch hinzu."

Als besonderes Negativ-Beispiel in der Diskussion immer wieder genannt wird die Fürstenstraße auf dem Sonnenberg. Seit dem Umbau eines Bus-Stopps an der Uhlandstraße gibt es dort über mehrere Haltestellen hinweg keine legale Möglichkeit mehr, an den dort im Zehn-Minuten-Takt verkehrenden Bussen der Linie 31 vorbeizufahren - egal, wie lange sie an den Haltestellen stehen. "Das ist ziemlicher Quatsch", findet eine Taxi-Fahrerin. "Je länger wir mit dem Taxi für eine Strecke benötigen, desto teurer wird die Fahrt für den Kunden. Das ist nicht gut für's Geschäft."

Für manchen überraschend ausfallen dürfte die Position des Automobilclubs ADAC. "Gerade an Haltestellen entstehen häufig Verlustzeiten für Busse, weil sie bei der Ausfahrt aus der Haltestelle durch den Kfz-Verkehr behindert werden", räumt der Verband in einem erst wenige Monate alten Positionspapier zu "Handlungsfeldern nachhaltiger städtischer Mobilität" ein. Dies gelte insbesondere für Busbuchten, heißt es. "Wenn es der Verkehrsablauf und die betrieblichen Notwendigkeiten erlauben, sollten Buskaps" - das sind Haltestellen, deren Kante vom Fahrbahnrand in Richtung Straßenmitte hineinragt - "als Alternative zur Haltestelle am Fahrbahnrand erwogen werden." (mit mib)