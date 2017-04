Änderungen bei der Polizeipräsenz in Limbach-Oberfrohna

erschienen am 13.04.2017



Limbach-Oberfrohna. Die Polizei stellt ihren Standort in Limbach-Oberfrohna neu auf. Wie die zuständige Glauchauer Revierleiterin Marika Schwanitz sagte, soll künftig rund um die Uhr eine Streifenwagenbesatzung in Limbach-Oberfrohna und Umgebung unterwegs sein. Dies sei zwar in der Vergangenheit schon das Ziel, wegen Personalmangels aber nicht immer umsetzbar gewesen. Um mehr Beamte im Streifendienst einsetzen zu können, wird der Polizeistandort an der Frohnbachstraße nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein, sondern nur noch von 6 bis 20 Uhr. Wer außerhalb dieser Zeiten zum Polizeigebäude geht, wird per Sprechanlage mit dem Revier in Glauchau verbunden. Fünf Bürgerpolizisten sind weiterhin in der Stadt tätig. Neu ist, dass diese eine feste Sprechstunde anbieten. Sie findet dienstags von 16 bis 19 Uhr im Polizeigebäude statt. (jop)