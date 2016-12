Ärger mit Gästen: Tietz schottet sich ab

Kein freies W-Lan mehr, zusätzliches Wachpersonal, eingeschränkte Öffnungszeiten und verriegelte Toiletten - Im Kulturkaufhaus versucht man, Störenfriede abzuwehren. Das finden nicht alle in der Einrichtung gut.

Von Jana Peters

erschienen am 02.12.2016



Ein offenes Haus möchte das Tietz sein. Doch offenbar sorgt jetzt genau diese Offenheit für Probleme und wird wieder eingeschränkt. Dazu gehört, dass das bisher kostenlose, freie W-Lan bereits in der vergangenen Woche abgeschaltet wurde, die öffentlich zugänglichen Toiletten im dritten Geschoss geschlossen sind und die Sicherheitsvorkehrungen im Haus verstärkt wurden. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, finden nun extra Zugangskontrollen statt und die Wachschutzpräsenz wurde erhöht. Konkret sieht es so aus, dass Gäste ab 19 Uhr den Wachleuten erklären müssen, wohin sie möchten - in die Bibliothek, zu einem Volkshochschulkurs oder zu einer Veranstaltung.

Die Stadtbibliothek informierte gestern per Rundmail ihre Mitglieder über eine sogenannte Winteröffnungszeit. Darin heißt es, dass es im Haus zu massiven Störungen des Betriebsablaufs gekommen sei. Darum seien das W-Lan abgeschaltet und die Öffnungszeit bis 30. April eingeschränkt worden. Die Medienrückgabe am Automaten ist an Sonn- und Feiertagen nicht mehr möglich. Bibliotheksdirektorin Elke Beer erklärt, worin die massiven Störungen bestanden. So hätten sich vermehrt Gruppen deutscher und ausländischer Jugendlicher in der Bibliothek getroffen. Sie hätten sich sehr laut verhalten und andere Nutzer belästigt. Außerdem sei es zu Vandalismus am Mobiliar gekommen.

Das hat auch Iris Müller, Inhaberin der Buchhandlung im Tietz, beobachtet. Im Foyer würden sich ausländische und deutsche Jugendliche aufhalten. Mitunter komme es zu Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Jungs, bei denen es um Mädchen gehe, was vor allem zu einem erhöhten Lärmpegel führe. Von ernsthaften Vorfällen habe sie nichts mitbekommen. Im Übrigen gebe es Tage, da freue sie sich über den Lärm der Jugendlichen, weil es die einzigen Geräusche in einem sonst oft "ausgestorbenen" Gebäude seien. Sie spüre aber, dass weniger Kunden zu ihr kommen. Gerade die Älteren fühlten sich nicht mehr sicher, so Müller. Mit den ergriffenen Maßnahmen werde aber nur mehr Beunruhigung geschaffen, nicht das Problem gelöst. "Es ist nicht professionell, einfach das Haus abzuschließen", sagt sie. Stattdessen müsse sich jemand mit den Jugendlichen beschäftigen. Außerdem könne es nicht sein, dass es in einem Kulturkaufhaus keinen freien Internetzugang gebe. Das schade dem Ruf des Tietz.

Auch andere Händler im Tietz, die anonym bleiben möchten, weil das Thema so sensibel sei, berichten von ausbleibender Kundschaft seit etwa einem halben Jahr und "Lärm ohne Ende". Sie hätten schon öfter Polizei im Haus gesehen. Konkrete Straftaten kann aber keiner von ihnen benennen. Die Polizei meldete zuletzt einen Vorfall vom Montag im Tietz. Gegen 17 Uhr sollen ein 22-jähriger und ein 23-jähriger von vier Unbekannten Männern mit südländischem Aussehen angegriffen und geschlagen worden sein.

Auch ohne Internetzugang treffen sich Jugendliche an den Bänken um den versteinerten Wald. "Wir kommen fast jeden Tag, wir gehören zu den Tietz-Kindern", sagt Michelle. Sie hätten nichts anderes zu tun, sagt Leonie. Beide gehören zu einer Gruppe aus vier Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren. Dass es nun kein W-Lan mehr gibt, gefällt ihnen nicht. Trotzdem kommen sie ins Tietz, "weil sich hier eben alle treffen", sagen sie, und weil es warm sei. Einziger Störfaktor in ihren Augen: "Die Ausländer, die uns angraben, das nervt", sagt Michelle. Aber das würden längst nicht alle von ihnen machen und es sei kein Grund, woanders hinzugehen. Straftaten oder gefährliche Situationen hätten sie im Tietz noch nie erlebt.