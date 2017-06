Ärger um Neubau der Kinderklinik

Das DRK-Krankenhaus baut seinen Standort in Rabenstein weiter aus. Die Millionen-Investition muss aber weitgehend ohne Hilfe vom Land auskommen, was Anlass für Kritik ist. Das zuständige Ministerium beschwichtigt.

Von Swen Uhlig

erschienen am 06.06.2017



Eigentlich ist das DRK-Krankenhaus in Rabenstein Opfer seines eigenen Erfolges. Weil die Anzahl der Patienten von Jahr zu Jahr steigt, weil in der Einrichtung auch immer mehr Babys geboren werden, herrscht Platznot zwischen Unritz- und Riedstraße. Die Folge: Es muss investiert werden - in neue Gebäude, in neue Stationen und in den Neubau ganzer Kliniken.

So auch jetzt: Auf dem Gelände nahe dem Rabensteiner Wald lässt das Krankenhaus eine neue Kinderklinik errichten - mit insgesamt 29 Betten, davon 26 in Zwei-Bett-Zimmern, drei weitere in einem Drei-Bett-Zimmer. Das alles sei nötig, sagt Geschäftsführer Herbert Günther, weil das bestehende Klinikgebäude nicht nur an seine Grenzen stößt, sondern auch nicht mehr zeitgemäß sei.

Die Räume sind demnach nicht nur zu klein, sie sind auch unmodern. Eltern hätten heute eine klare Erwartungshaltung, was Kinderkliniken betrifft, sagt Günther. Vor allem für die Unterbringung: "Viele Eltern - entweder Mutter oder Vater - wollen selbst auch aufgenommen werden", erklärt er. Dafür seien die Zwei-Bett-Zimmer ideal. Zudem werde mit dem Neubau der Infektionsschutz verbessert, weil ein Drittel der Zimmer mit einer Schleuse ausgestattet wird. Das sei wichtig in Zeiten, in denen sich Infektionskrankheiten wie Masern wieder ausbreiten, sagt Günther.

Das alles hat natürlich seinen Preis. Auf annähernd 3,5 Millionen Euro schätzt der Geschäftsführer die Kosten für den Klinikneubau - eine Summe, die das Krankenhaus aus eigener Kraft aufbringen muss. Die Auszahlung von Fördermitteln habe die Landesregierung abgelehnt, sagt Herbert Günther, das zuständige Sozialministerium begründet das mit der schlichten Aussage, es sei kein Geld da. Die Absage aus Dresden, vor allem aber die Begründung sorgt für Unmut in Rabenstein. Die Krankenhaus-Finanzierung in Sachsen sei nicht ausreichend, so Herbert Günther. "Das ist schon alles sehr ärgerlich", fügt er hinzu.

Und das ist nicht alles. Auch wegen des anstehenden Neubaus der Frühgeborenenstation in Rabenstein hatte die Geschäftsführung beim Ministerium angefragt, doch auch hier scheint es keine finanzielle Unterstützung zu geben. Die Investitionspläne liegen daher vorerst auf Eis. "Wir müssen sehen, dass wir auch da selbst eine Lösung finden", sagt der Krankenhaus-Geschäftsführer.

Immerhin aber fördert der Freistaat den Neubau der Notaufnahme des Krankenhauses. Diese Einrichtung soll in den Neubau der Kinderklinik integriert werden und die bestehende Notaufnahme erweitern. Das DRK-Krankenhaus sieht sich wie andere Kliniken in Sachsen auch mit dem Umstand konfrontiert, dass immer mehr Patienten ins Krankenhaus gehen, wenn sie keinen Termin beim Facharzt bekommen. Daher auch die Vergrößerung: In der bisherigen Notaufnahme gibt es zwei Intensivbehandlungsplätze, künftig wird es vier geben, dazu noch sechs Behandlungsplätze für ambulante Patienten. Die Fläche der Notaufnahme werde damit verdreifacht, sagt der Krankenhaus-Chef. Für diese Baumaßnahme hat der Freistaat 1,4 Millionen Euro Zuschuss bewilligt, das sind 60 Prozent der Kosten.

Warum der Freistaat zwar die neue Notaufnahme mitfinanziert, eine Förderung von Kinderklinik und Frühgeborenenstation aber ablehnt, konnte man im Sozialministerium zunächst auch nicht beantworten. Es lägen keine Anmeldungen für Fördermittel vor, sagte eine Ministeriumssprecherin. Erst auf Nachfrage räumte sie ein, dass es keine Zuschüsse für den Neubau geben könne - "auf Grund der Mittelsituation", wie es in der Antwort aus Dresden heißt.

Für das Ministerium spielt dabei auch keine Rolle, dass sich zuletzt mit den Krankenhäusern in Stollberg und in Hartmannsdorf zwei Kliniken aus der Geburtshilfe zurückgezogen hatten. "Über mögliche strukturelle Änderungen für die Krankenhauslandschaft" müsse laut Ministerium erst noch entschieden werden.