Aktion rund um die Chemnitzer Pinguine sorgt für Aufsehen

erschienen am 05.02.2017



Chemnitz. Schon von weitem sind die Warnwesten zu sehen, in die einige der bronzenen Pinguine an der Inneren Klosterstraße in Chemnitz gehüllt sind. Dazu tragen sie Schilder, auf denen steht, "Kein Pinguin ist illegal", "Mehr Liebe für stadtvertriebene Pinguine" oder "Für ein wärmeres soziales Klima". Viele der Schilder sind mit dem Stichwort "#FCK_AFD" versehen, was sich gegen die AfD richtet. Zahlreiche Passanten bleiben stehen, schauen sich die Aktion an und rätseln, was sie zu bedeuten hat. Seit Sonntag gegen 9.30 Uhr tragen die Pinguine die Schilder und Warnwesten. Wer hinter der Aktion steckt, ist bislang nicht bekannt. Am Samstag waren Marcus Pretzell, EU-Abgeordneter und NRW-Landesvorsitzender der AfD, sowie seine Ehefrau Frauke Petry, AfD-Bundessprecherin und sächsische Landesvorsitzende, als Gastredner beim Landesparteitag der AfD in Chemnitz aufgetreten. Am Nachmittag tauchte bei Facebook ein Video von der Pinguin-Aktion auf. (jpe)