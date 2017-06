Alle Züge stehen still - Das lange Warten am Hauptbahnhof

Die Brandanschläge auf Kabelschächte in Leipzig hatten auch Auswirkungen auf Anschlüsse in Chemnitz. Bei Reisenden war der Ärger groß - vor allem wegen eines Umstands.

Von Jürgen Werner

erschienen am 20.06.2017



Gestern Vormittag, zehn Uhr. Die Bahnsteige des Hauptbahnhofs sind wie leer gefegt. Ab und zu kommen Passanten vorbei. Sie werfen einen Blick auf die Anzeigetafeln, schütteln den Kopf, drehen sich um und gehen wieder. "Fällt aus", so steht es in orangefarbenen Buchstaben hinter jeder Verbindung geschrieben. Es gibt keine Ausnahme.

Das Kontrastprogramm nur wenige Meter weiter. An der Bushaltestelle Bahnhofstraße/Ecke Georg-Straße, an der sich sonst nur wenige Menschen aufhalten, ist der Trubel groß, die Stimmung gereizt. "Ich warte jetzt seit über zwei Stunden hier. Mich regt auf, dass es keinerlei Informationen darüber gibt, wie es weiter geht", sagt Magdalena Seidler. Die 19-Jährige kam mit dem Bus aus Zschopau an, nun will sie weiter nach Leipzig zu ihrer Ausbildungsstelle. "Das lohnt sich jetzt schon fast nicht mehr", sagt sie. Auch Maria Förster möchte in die Messestadt, wie die meisten, die hier warten. Doch ein Ersatzbus, der die Menschen dorthin fahren könnte, kommt nicht. Stattdessen taucht ein Bus auf, der nach Mittweida fährt, in den fast niemand einsteigt. Der nächste Bus, der zehn Minuten später kommt, hat das selbe Fahrtziel. "Ein gutes Krisenmanagement sieht irgendwie anders aus", sagt die Mathematikstudentin, die sich gerade über den patzigen Busfahrer ärgert. "Natürlich sind die auch in einer Ausnahmesituation. Aber auf Konfrontationskurs zu gehen, bringt keinen weiter."

Veit Kalbus versucht unterdessen, Menschen ausfindig zu machen, die wie er nach Dresden wollen. Der 31-Jährige will ein Taxi organisieren. Dazu brauche er noch mindestens drei Mitstreiter, sonst sei es zu teuer. Inzwischen ist durchgesickert, dass Linksextremisten bundesweit Brandanschläge auf Signalanlagen begangen haben - später wird sich das bestätigen. "Es ist mir unbegreiflich, wie es Einzelpersonen schaffen können, ein ganzes Land lahmzulegen", so Kalbus.

Etwa eine Stunde später setzen sich plötzlich die ersten Wartenden in Bewegung. Einige Bahnen würden wieder fahren, ist zu hören. Und in der Tat: Ein Zug aus Hof in Richtung Dresden fährt im Bahnhof ein. Nach und nach folgen weitere, kurz nach halb zwölf auch die von vielen ersehnte Regionalbahn nach Leipzig. Doch der Ärger ist damit noch nicht vorbei. Weil durch die Ausfälle an mehreren Stellen im Streckennetz Züge liegengeblieben sind, wie ein Sprecher des Betreibers Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) sagt, müssen Passagiere noch bis zum Nachmittag mit Verspätungen von bis zu fünf Stunden rechnen.

Dass es durch den "massiven Ausfall" nicht möglich gewesen sei, alle Verbindungen kurzfristig mit Bussen zu ersetzen, räumt die MRB ein. Viele Busunternehmen, bei denen man angefragt habe, würden derzeit saisonbedingt stark frequentiert und hatten nur geringe Kapazitäten frei, so ein Sprecher. Wie viele Ersatzbusse tatsächlich eingesetzt wurden, wollte das Unternehmen nicht preisgeben.