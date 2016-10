Alpaka-Halter treffen sich in BurgstÃ¤dt

Alpaka-Halter treffen sich in Burgstädt

erschienen am 11.10.2016



Burgstädt/Meschitz (dpa/sn) - Sie sind Wollproduzenten, daneben aber oftmals auch Landschaftspfleger und Therapietiere: Alpakas stehen am Wochenende im Mittelpunkt eines Treffens in Burgstädt. Aus ganz Deutschland reisen Halter an, um sich etwa über artgerechte Fütterung und Schertechniken zu informieren. Wie der Veranstalter Jörg Hübner vom Alpakahof am Czorneboh in Meschwitz (Kreis Bautzen) mitteilte, gibt es neben Vorträgen einen Markt mit Zubehör rund um die Alpaka-Zucht sowie einen Spinnkurs mit Alpakawolle. Die Halter könnten außerdem Körperbau und Vliesqualität ihrer Tiere bewerten lassen.

Zu der Veranstaltung am 15. und 16. Oktober sind Halter mit 240 Alpakas und 100 Aussteller angekündigt. Im Alpaka-Zuchtverband AZVD sind nach dessen Angaben zwischen Ostsee und Alpen 540 Züchter mit mehr als 10 000 Tieren organisiert.