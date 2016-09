Als DDR-BÃ¼rger Kapitalismus spielten

Als DDR-Bürger Kapitalismus spielten

Monopoly war auch schon in Karl-Marx-Stadt beliebt. Das zeigt eine gestern eröffnete Ausstellung im Archäologiemuseum.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 01.10.2016



Am Ende ist einer reich und alle anderen sind arm. Das hat Steffen Richter schon in der DDR gelernt - beim Monopoly-Spiel. "Irgendwo hatte man mal bei jemandem, der eins besaß, so ein Spiel gesehen", erinnert sich der jetzt 50-Jährige. Weil er es unterhaltsam fand, aber nicht kaufen konnte, habe er schon als Kind begonnen, das Brettspiel immer wieder nachzubauen.

Er weiß nicht mehr, die wievielte Variante es war, die er und sein Freund Knut Steiner, beide 22-jährig, an jenem verregneten Samstag 1988 in Karl-Marx-Stadt in Angriff nahmen. 28 Jahre später sollte sie ihnen den ersten Preis einbringen in einem Wettbewerb, den das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (Smac) im Juni anlässlich der Sonderausstellung zum Thema Geld ausgelobt hat. Ihre Version zeichne sich vor allem durch die klare und individuelle Grafik sowie den deutlichen Unterschied zum Original aus, sagte Jurymitglied Eberhard Neumann, Vorstand des Chemnitzer Spielmuseums, bei der gestrigen Siegerehrung.

Denn auf dem auf rosa Pappe aufgemalten Spielbrett werden keine Straßen, Bahnlinien und Versorgungswerke verkauft wie in der über 100-jährigen Originalversion aus den USA, sondern Konzerne wie Esso, Henkel und Adidas. Auch die Spielfiguren sind nicht Fingerhut, Bügeleisen und Schuh, sondern kleine Konzerngebäude, die Steffen Richter aus Pappe, Streichhölzern und Kunststoffperlen, die damals noch Plasteperlen hießen, zusammengeklebt hat. "Alleine dafür habe ich einen ganzen Tag gebraucht", erinnert sich der gelernte Maurer und heutige Lagerist. Mehrere Tage hätten er und sein Freund auch für die Planung, das Malen des Spielbretts und das Beschriften der Geldscheine, Gemeinschafts- und Ereigniskarten benötigt. Vieles davon weicht zum Teil deutlich vom Original ab, "aber funktioniert hat das Spiel trotzdem", weiß Richter noch, der bis heute gern bastelt. So leitet er im Botanischen Garten und in Schulen regelmäßig Kinder beim Bau von Vogelhäuschen aus Holz an.

Sein Monopoly von 1988 ist nur eines von insgesamt 32 Eigenbau-Brettspielen aus der Zeit von 1961 bis zur Gegenwart, die dem Smac aus ganz Sachsen für den Wettbewerb zugesandt wurden und seit gestern in einer Ausstellung im Museumsfoyer gezeigt werden. Das älteste bastelte Walter Bauch aus Olbernhau, nachdem er am 13. August 1961 von einer BRD-Reise heimgekehrt war. Der 2004 Verstorbene erhielt dafür posthum einen der drei zweiten Preise.

Foyer-Ausstellung "Selfmade-Millionäre. Monopoly im Eigenbau" bis 31. Oktober im Smac, Stefan-Heym-Platz 1.