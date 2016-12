Als in Chemnitz das Abenteuer Ampel begann

Bei Rot bleibe stehen, bei Grün darfst du gehen - Was heute jedes Kind lernt, war früher selbst für Erwachsene Neuland. Vor 90Jahren ging in der Stadt die erste elektrische Signal- und Beleuchtungsanlage in Betrieb. Doch weshalb lief der erste Test erst kurz vor Mitternacht?

Von Nico Adam

erschienen am 10.12.2016



Zentrum. Der 10. Dezember 1926 ist ein besonderer Tag für Chemnitz gewesen. Bis dahin wurde auf den Straßen der Verkehr zwischen Fuhrwerken, Autos, Fahrradfahrern und Fußgängern ohne Ampeln geregelt. Obgleich es die ersten Experimente in anderen Ländern längst gegeben hatte: Bereits 40 Jahre zuvor, ebenfalls an einem 10. Dezember, kam die erste gasbetriebene Ampel in London zum Einsatz. Allerdings war die Betriebsdauer extrem kurz. Die Anlage explodierte bei Inbetriebnahme sofort, ist im Internet-Lexikon Wikipedia nachzulesen. Die weltweit erste elektrische Verkehrsampel ging 1914 in Cleveland (USA) ans Netz. 1925 folgte in Hamburg die erste Ampel in Deutschland. Knapp ein Jahr später wagte Chemnitz den Schritt. Heute vor 90 Jahren wurde am Falkeplatz die erste "elektrische Signal- und Beleuchtungsanlage" - wie die Technik damals genannt wurde - installiert.

Da zunächst als Testzweck gedacht, war die erste Ampel in einen Verkehrsturm integriert und hatte keinen eigenständigen Mast. Denn die Verantwortlichen wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob solch eine Verkehrsanlage tatsächlich für die Regelung des Verkehrs geeignet ist. Laut der "Allgemeinen Zeitung Chemnitz", zeige sich erst nach einigen Wochen, ob sich die provisorisch angebrachte Eigenanlage im Alltag bewährt. Im Zuge einer Umgestaltung der Kreuzung am Falkeplatz, den Vorschlag hatte Diplom-Ingenieur W. Nöldechen erarbeitet, sollte die elektrische Signal- und Beleuchtungsanlage nicht nur Ordnung in die Verkehrslage bringen, sondern auch gleichzeitig bis zu zwei Schutzleute ersetzen, wie die "Allgemeine Zeitung Chemnitz" vor 90 Jahren schrieb.

Der erste Test erfolgte zu ungewöhnlicher Zeit: 23.30 Uhr wurde die Ampel am Falkeplatz erstmals angeschaltet, wohl weil zu der Stunde ausreichend Kapazitäten zur Verfügung standen. Denn der Test wurde nicht nur durch Polizeikräfte und Feuerwehrleute überwacht. Auch deren Fuhrpark und zusätzlich bestellte Fahrzeuge kamen zum Einsatz. Am Ende lief alles glatt, die "Allgemeine Zeitung Chemnitz" schrieb von einem erfolgreichen Testlauf.

Die ersten Einsatzzeiten der Ampel waren begrenzt. Sie blieb nur drei Stunden, von 16 bis 19 Uhr, in Betrieb. Da es offenkundig Bedenken hinsichtlich der Nutzung einer solchen Ampel gab, wurde in der Zeitung eine offizielle Bekanntmachung veröffentlicht, die aus heutiger Sicht einem Gesetzestext gleicht. In Paragraf 1 heißt es: "Das rote Licht bedeutet Halt." Des Weiteren wird über die anderen beiden Ampelfarben aufgeklärt, schreibt das Tageblatt: "Es bedeuten dabei die Farben gelb ,Achtung!' und grün ,Marsch!' Außerdem stellte das städtische Tiefbauamt Schilder auf, die auf die Ampel hinwiesen. Von Straßenpassanten wurde erwartet, dass "kein Unfug getrieben wird". Wer gegen die Regeln verstößt, zum Beispiel bei Rot über die Straße geht, dem wurden Strafen angedroht, ohne dass sie in der Bekanntmachung konkret benannt wurden. (mit dy)