Altchemnitz - Radfahrer bestiehlt Frau im Vorbeifahren

erschienen am 01.09.2016



Ein bislang unbekannter Radfahrer hat einer 67-Jährigen die Handtasche gestohlen. Laut Polizei war die Frau am Dienstag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz am Netto-Markt und am Einrichtungshaus Domäne an der Annaberger Straße und lud Einkäufe in den Kofferraum ihres Wagens. Währenddessen hatte sie ihre Handtasche über die Schulter gehängt. Der Unbekannte entriss sie ihr im Vorbeifahren und flüchtete in Richtung Altchemnitzer Straße. Mit der Tasche büßte das Opfer Ausweise, Geldkarte, Geld, Handy und Medikamente ein. Zum Täter ist nur bekannt, dass er sehr dünn ist. Er hat schwarze kurze Haare. Womöglich war er mit einem dunklen Oberteil bekleidet, es könnte aber auch ein Rucksack gewesen sein, den er bei sich hatte, so die Polizei. (gp)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0371 495808 entgegen.