Alter Ikarus-Bus rollt wieder auf Linie 21

erschienen am 19.09.2016



Chemnitz. Erstaunte Gesichter an Chemnitzer Haltestellen: Zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren ist am Montagmittag wieder ein Ikarus-Bus im Liniennetz des Nahverkehrsbetriebes CVAG unterwegs gewesen. Der Gelenkbus in typischer DDR-Optik war auf der viel genutzten Linie 21 zwischen dem Chemnitz-Center in Röhrsdorf und dem Stadtteil Ebersdorf im Einsatz.

Anlass waren Dreharbeiten f√ľr einen TV-Beitrag √ľber die Geschichte des Bus-Typs, der bis in die 1990er-Jahre hinein das Stra√üenbild vieler ostdeutscher St√§dte pr√§gte. Den Beitrag wird das MDR-Magazin "Umschau" voraussichtlich Anfang Oktober zeigen. Der heute eingesetzte Bus geh√∂rte bis Ende der 1990er-Jahre zur Flotte der CVAG. Seit seiner Ausmusterung wird er vom Stra√üenbahnmuseum in Chemnitz-Kappel betreut und ist nur noch f√ľr Museumsfahrten unterwegs. (micm)