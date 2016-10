Altes Spiel sucht neue Spieler

Unter der Marke Spika wurden in Karl-Marx-Stadt 30 Jahre lang Waren für Kinder hergestellt. Ein Chemnitzer Unternehmer belebt den Namen nun neu. Und sorgte damit für Begeisterung.

Von Sandra Häfner

erschienen am 27.10.2016



Monika und Wolfgang Backofen haben gestern bei ihrem Besuch der Sachsen-Allee kaum ihren Augen trauen können: Sie fanden das Lieblingsspiel ihrer Kindheit wieder. Das in den 1960er-Jahren in Karl-Marx-Stadt erfundene Brettspiel "Die Ruhebank" hat der Chemnitzer Unternehmer Ralf Viehweg neu entdeckt und aufgelegt.

"Ich habe das Spiel als Kind zu Weihnachten von meinem Vater geschenkt bekommen. Ich kann nicht fassen, dass es das jetzt wieder gibt", erzählte Monika Backofen mit leuchtenden Augen. Noch heute ist es das Lieblingsspiel in ihrer Familie. "Weil es das Spiel nicht mehr gab, haben wir es sogar kopiert, damit es jeder in der Familie hat. Wir spielen stundenlang mit den Kindern und Enkeln", schwärmte sie.

Das Spiel, das "Mensch ärgere dich nicht" ähnelt, wurde Anfang der 1960er-Jahre unter der Marke Spika entwickelt. Die Abkürzung Spika steht für Spielwaren Karl-Marx-Stadt. Der Betrieb, der sich zu einem großen DDR-Kombinat entwickelte, hatte an der Lutherstraße seinen Sitz, hat Ralf Viehweg, Chef des Spielzeuggeschäftes Rabattz in der Sachsen-Allee, herausgefunden. Gedruckt wurde das Spiel in Dresden.

Ralf Viehweg hat die Firma Spika als GmbH vor wenigen Wochen neu gegründet. Ursprünglich stellte der Karl-Marx-Städter Betrieb von 1964 bis 1993 mehrere hundert Spiele her. Dazu gehörten beispielsweise "Im Märchenwald", "Flieg mein Hütchen" und "Sandmann, lieber Sandmann". Bei der Neuauflage der "Ruhebank" soll es nicht bleiben. Rolf Viehweg plant, noch weitere beliebte Spiele aus DDR-Zeiten neu aufzulegen. Von heute bis Samstag können Besucher der Sachsen-Allee zu den Chemnitzer Spieletagen aber zunächst einmal "Die Ruhebank" wieder spielen oder neu für sich entdecken, und weitere rund 400 Spiele ausprobieren.

"Dazu werden Tische und Stühle aufgestellt. Die Besucher können sich die Spiele an einer Ausleihstation abholen", kündigte Center-Manager Hans-Jörg Bliesener an. Für ihn sind Gesellschaftsspiele "etwas für alle, nicht nur für Kinder oder Junggebliebene". Auch er freut sich über die Wiederbelebung des alten Spiels, das für ihn auch kein unbekanntes ist. ",Ruhebank' habe ich als Sechsjähriger gespielt. Das ist ein sicheres Spiel, weil man nicht unbedingt rausgeschmissen werden kann", erzählte der Chef der Sachsen-Allee gestern.

Familie Backofen freute sich ebenfalls über ihre Wiederentdeckung. "Ein Spiel zu sechst kann fünf oder sechs Stunden dauern", sagte sie und kam ins Schwärmen. Denn anders als bei "Mensch ärgere dich nicht" können bei der "Ruhebank" bis zu sechs Spieler um den Sieg kämpfen. Dafür wurden beide Seiten des Brettes bedruckt - es gibt eine Version für bis zu vier und eine Version für bis zu sechs Mitspieler. "Und man muss mit Köpfchen an die Sache gehen", sagt Wolfgang Backofen. Er spricht aus Erfahrung. Denn in der Karl-Marx-Städter Version des Spiels - und das ist der größte Unterschied zu "Mensch ärgere dich nicht" - gibt es Spielflächen, auf die Mitspieler ihre Figuren "sicher" abstellen können - die Ruhebänke. "Dort sind sie vor dem Rausschmeißen sicher", erinnerte sich Center-Manager Bliesener. "Selbst mit vier Spielern kann ein Durchgang deshalb schon mal zwei Stunden dauern", sagte Wolfgang Backofen. "Dagegen ist 'Mensch ärgere dich nicht' langweilig", fügte Monika Backofen mit einem Augenzwinkern hinzu.

Trotzdem lassen sich die Spielregeln leicht erklären. Das war für Ralf Viehweg der Grund, dieses Spiel als erstes neu aufzulegen, sagte er. Außerdem habe ihm die Optik gut gefallen. "Es erinnert an ein altes Buch", so der Spielwarenhändler.