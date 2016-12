Angriff aus dem Nichts

Offenbar grundlos wurde ein TU-Student im Juli von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter hat vor Gericht ausgesagt. Eine Frage blieb aber offen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 20.12.2016



Am Abend des 1. Juli dieses Jahres war Kamal Singh* bei einem Freund eingeladen. In dessen Wohnung auf der Bernsdorfer Straße aßen der TU-Student aus Indien und drei Landsleute gemeinsam zu Abend, ehe drei von ihnen frische Luft schnappen wollten und kurz nach Mitternacht zu einem Spaziergang in Bernsdorf aufbrachen. In Höhe des Grundstücks Bernsdorfer Straße 189 spürte Singh plötzlich zwei Schläge gegen seinen Hinterkopf. "Erst dachte ich, ein Freund wollte mich ärgern. Aber ich habe mich gefragt, warum er so heftig zuschlug", berichtete der 26-Jährige gestern. Als er sich herumgedreht habe, habe er einen Stich am Kopf gespürt. "Es ging sehr schnell und es floss viel Blut. Mein Freund hat geschrien ,Er hat ein Messer.'"

Dieser Angriff wird seit gestern vor dem Landgericht Chemnitz juristisch aufgearbeitet. Verantworten muss sich ein 36-jähriger gebürtiger Karl-Marx-Städter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er soll den Inder "ohne Grund" mit einer Kopfnuss angegriffen und ihn anschließend "wuchtig" mit einem Messer, dessen Klinge zehn Zentimeter misst, in den linken Kopfbereich gestochen haben. Der Inder trug laut Staatsanwaltschaft eine 1,5 Zentimeter tiefe Wunde und einer Verletzung des Hirngewebes davon, die "potenziell tödlich" gewesen sei.

Die drei Inder flüchteten nach der Attacke. "Ich hatte extreme Angst", berichtete das Opfer gestern. Er und seine Begleiter suchten erst Zuflucht in einem Hauseingang und dann in der Wohnung, von der sie zuvor aufgebrochen waren. Dort rief einer von ihnen den Notarzt. Der verletzte Inder, der an der TU Chemnitz einen Master-Studiengang in Informationstechnik absolviert, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und elf Tage behandelt. Er habe bis heute ab und an Schmerzen an der Wunde, sagte der junge Mann.

Der Angeklagte, ein gelernter Maurer, der zuletzt als Lagerist tätig war, wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er sagte gestern zu den Vorwürfen gegen ihn aus, berief sich aber auf Erinnerungslücken. In den Stunden vor der Tat sei er auf einer Firmenfeier gewesen und habe viel Alkohol getrunken, schilderte er und zählte zwei bis drei Bier, ebenso viele Cocktails und mehrere Cuba Libre auf. Er trinke regelmäßig Alkohol und habe ein Jahr zuvor schon einmal einen Blackout gehabt. Nach der Feier, so sei es vorab ausgemacht worden, sollten ihn Arbeitskollegen an der Wohnung seiner Freundin auf der Bernsdorfer Straße absetzen.

Was dann passierte, wisse er nicht, sagte der zweifache Vater. Er habe ein unklares Bild im Kopf, wie er ein Messer in der Hand halte und einen Stoß gegen einen Kopf ausführe. Das Messer habe er als Schutz bei sich gehabt, weil er am Vormittag eine größere Menge Bargeld abgehoben habe. Im Detail könne er sich aber nicht an die ihm zur Last gelegte Attacke erinnern. Er habe auch nichts gegen Ausländer. Dass das Opfer aus Indien stamme, habe er erst am folgenden Tag erfahren, sagte der 36-Jährige. "Ich kann es mir nicht erklären."

Die vorsitzende Richterin zitierte aus dem Vernehmungsprotokoll. Demnach soll der Angeklagte kurz nach der Tat auf die Frage nach dem Grund gesagt haben: "Ich denke, dass ich wollte, dass er ruhig ist." Zudem befragte sie ihn zu einer wenige Jahre zurückliegenden Körperverletzung mit einer abgebrochenen Bierflasche, für die der Angeklagte eine Bewährungsstrafe erhielt.

Vor Gericht entschuldigte sich der Mann gestern beim Opfer. Aus der Haft heraus hatte er zuvor bereits einen Brief an den Inder geschrieben und Reue gezeigt. "Das wirkte aber auf mich nicht, als sei es von Herzen gekommen", sagte das Opfer gestern. Die Verhandlung wird im Januar fortgesetzt.

*Name von der Redaktion geändert.