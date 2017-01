Angriff im Stadtpark - Opfer in Todesangst

Im vergangenen Jahr sind eine Frau in Kappel und eine Joggerin am Kapellenberg überfallen worden. Eine von ihnen überlebte die Attacke nur knapp. Seit gestern steht der mutmaßliche Täter vor Gericht und äußert sich zu seinem Motiv.

Von Jana Peters

erschienen am 24.01.2017



Die Nachrichten hatten im Sommer für viel Aufsehen und Unruhe in Chemnitz gesorgt, vor allem unter Frauen: Am 11. Juli 2016 wurde eine 22 Jahre alte Joggerin kurz nach 22 Uhr im Stadtpark überfallen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Einen Monat zuvor war eine 52-jährige Zeitungszustellerin an der Neefestraße um 3.45 Uhr überfallen worden. Im August schließlich nahm die Polizei einen Verdächtigen fest, der beide Taten begangen haben soll. Seit gestern steht der 31-jährige Mann aus Pakistan vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor. Er habe heimtückisch und aus Habgier gehandelt.

Die 22-Jährige sagte gestern im Gericht zu dem Geschehen aus. Mit Jeans, schwarzem Blazer, Dutt und Perlenohrringen begann sie zunächst gefasst, dann aber unter Tränen, die Ereignisse zu schildern. Die Psychologiestudentin habe abends zur Entspannung joggen gehen wollen. Sie habe es immer genossen, in den kühlen Abendstunden in den Stadtpark zu gehen. Kurz nachdem sie den Rosengarten passierte, habe sie vor sich einen sehr langsam gehenden Mann bemerkt. Sie habe ihn links überholt. Doch sofort als sie vor ihm lief, habe er sie mit beiden Armen umklammert, hoch gehoben und nach links ins Gebüsch geworfen. Er habe sie zu Boden gedrückt und ihr zuerst mit einem Gegenstand, den sie nicht erkennen konnte, zwei Stichwunden unterhalb des linken Schlüsselbeins zugefügt. Sie habe die ganze Zeit geschrien und um ihr Leben gekämpft, der Mann habe jedoch keinerlei Reaktion gezeigt. Schließlich habe er sie vom Rücken auf den Bauch gedreht, um ihr in den unteren Rücken zu stechen. Dann habe er von ihr abgelassen und sei weggerannt. Ein Radfahrer sei der Frau zu Hilfe gekommen.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Täter acht oder neunmal zugestochen hat. Er durchstach die Lunge, die in der Folge kollabierte, die Leber und große Blutgefäße, weshalb das Opfer zu verbluten drohte. Vier Stunden lang musste die Frau notoperiert werden, lag eine Woche lang auf der Intensivstation und verbrachte insgesamt vier Wochen im Krankenhaus. Was der Mann von ihr wollte, dafür hat das Opfer keine Erklärung. Sie könne sich nicht erinnern, dass er sie berühren oder ausziehen wollte. Sie habe nur einen MP3-Player und Kopfhörer bei sich getragen. Die Kopfhörer wurden später beim Angeklagten gefunden. Als er sie angriff, habe er aber nicht daran gezogen. "Wenn es ihm darum gegangen wäre, hätte er sich die folgenden neun Stiche sparen können", so die Studentin, die sich in psychologischer Behandlung befindet und nach wie vor unter Schmerzen leide.

Auch das zweite Opfer schilderte die Tat. Die 52-Jährige habe an jenem 9. Juni um 3.45 Uhr an der Neefestraße Zeitungen aus einer Packstation in ihren Wagen verladen. Der Täter habe plötzlich vor ihr gestanden und sie zu Boden geschubst. Mehrmals habe er ihr einen messerähnlichen Gegenstand an den Hals gehalten, mit dem Wort "Tot". "Ich dachte nicht, dass ich lebend davonkomme", sagte die Frau mit den schulterlangen, schwarzen Haaren. Der Täter nahm ihr nicht nur das Handy weg, sondern habe auch versucht, sie auszuziehen. Es sei ihm gelungen, ihre Hose etwas herunterzuziehen, dann habe er seine Hand auf ihr Gesäß gelegt. In diesem Moment habe sich jedoch ein Auto genähert und der Mann sei geflüchtet. Erst hinterher habe sie bemerkt, dass sie eine Stichwunde im Oberbauch hatte. Diese musste im Krankehaus genäht werden. Auch sie sei bis heute in psychologischer Behandlung.

Der Angeklagte - ein 1,70 Meter großer Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und leiser Stimme - gab die Taten zu, sagte aber, er habe keine Erinnerungen an die Abläufe. Er wiederholte mehrfach, er sei volltrunken gewesen. Die Zeitungs- zustellerin habe er sexuell berühren wollen. Zu einer Vergewaltigung sei er aber nicht in der Lage gewesen, weil er zuvor zwei große Flaschen Wodka getrunken habe. Nach mehrmaligem Nachfragen schilderte er auch den Vorfall im Stadtpark, allerdings deutlich anders als das Opfer. Als Motiv nannte er, er habe das Handy, das er bei der Frau gesehen habe, stehlen wollen, um es zu verkaufen und das Geld seinem kranken sechsjährigen Sohn nach Pakistan zu schicken. Doch am Ende habe er nur die Kopfhörer erreicht.