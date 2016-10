Ansturm bei Semester-Start der Kinder-Uni

Von PetersJ

erschienen am 23.10.2016



Chemnitz . Chemnitz. Zwischen 400 und 500 Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern haben am Sonntag am Semsterauftakt der Kinder-Uni an der Technischen Universität teilgenommen. Cecile Sandten, Professorin für anglistische Literaturwissenschaft, hielt eine Vorlesung zum Thema "Winnetou und Yakari - Wer waren eigentlich die Indianer?"

Bei der Kinder-Uni finden einmal im Monat Vorlesungen zu kindgerechten Themen statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren können sich freiwillig anmelden und erhalten einen Studentenausweis. Im November lautet das Thema "Von schiefen Türmen, langen Brücken und schnellen Kurven". (jpe)