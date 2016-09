Anwohnerin beobachtet Einbrecher und alarmiert Polizei

erschienen am 22.09.2016



Chemnitz. Eine Anwohnerin hat am Donnerstagmorgen die Polizei alarmiert, weil sie einen mutmaßlichen Einbrecher an der Ludwig-Kirsch-Straße in Chemnitz beobachtet hatte. Vor Ort konnten die Beamten den Mann zwar nicht ausfindig machen. Allerdings stellten sie in einem Hinterhof einen Fernseher, einen Receiver, eine Tüte mit Süßigkeiten sowie etwas Bargeld sicher.

Im Zuge der Ermittlungen wurde klar, dass diese Sachen im Gesamtwert von rund 200 Euro aus einem Geschäft in der Hainstraße stammten. In diesen Laden waren unbekannte Täter zuvor gewaltsam eingedrungen und hatten dabei einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro angerichtet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls dauern an. (fp)