Arsen im Kita-Boden: Eltern werfen Rathaus Vertuschung vor

Die Stadtverwaltung hat jetzt in Einsiedel über die Situation und das weitere Vorgehen informiert. Mütter und Väter hatten das schon lange gefordert.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 13.04.2017



Einsiedel. Sie verstehe das "Hinterm-Berg-halten" nicht, sagt Nadine Hofmann. Schon ein Aushang in der Kita hätte die Gerüchteküche eindämmen und den Eltern viel von ihrer Besorgnis nehmen können, so die Elternsprecherin in einer Informationsveranstaltung, zu der die Stadtverwaltung ins Einsiedler "Kinderhaus Sonnenschein" eingeladen hatte.

Denn dass bei Vorarbeiten für die Neugestaltung des Außengeländes der städtischen Kita belastende Stoffe gefunden wurden, hatte sich längst herumgesprochen unter Müttern, Vätern und Großeltern. Zudem sind mehrere mit rot-weißen Bändern abgesperrte Flächen auf dem Kita-Gelände unübersehbar. Doch Einsicht in die dazu erstellten Gutachten hätten sich nur vereinzelte Eltern mithilfe von Anwälten verschaffen können. "Das führte zu Panikmache", so Nadine Hofmann, deren Tochter die Kita seit drei Jahren besucht und in diesem Jahr eingeschult wird.

Am Dienstagnachmittag hatten Baubürgermeister Michael Stötzer, Grünflächenamtsleiter Peter Börner, Vertreter der Landesdirektion und des Umweltamtes alle vier vorliegenden Gutachten zur Einsichtnahme für die Eltern mit in die Kita gebracht und verteidigten zugleich, dass das nicht schon eher geschehen ist. Dabei waren die ersten Reste von belastetem Bauschutt schon im Herbst 2015 vor dem Aufstellen eines neuen Baumhauses gefunden worden, wie der mit den Untersuchungen beauftragte Bodengutachter berichtete. Daraufhin veranlasste, jeweils einen Meter tiefe Probebohrungen auf dem gesamten Kita-Gelände hätten letztlich noch an vier weiteren Stellen Überschreitungen verschiedener Grenzwerte ergeben, darunter der Belastung mit Arsen sowie Schwermetallen wie Blei. Solche Bodenverunreinigungen seien sowohl in Verbindung mit Erzvorkommen im Erzgebirgsvorland als auch mit der Beseitigung von Trümmern nach Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Chemnitzer Stadtgebiet nicht ungewöhnlich, erklärten die Experten.

Eine akute Gefahr für die Einsiedler Kinder habe nie bestanden. "Mein Enkel besucht auch diese Kita. Wenn auch nur der Hauch einer Gefahr bestanden hätte, wäre ich als erste losgerannt", sagte Karin Jung, Sachbearbeiterin Bodenschutz bei der Landesdirektion. Bevor die ermittelten Werte nicht weiter untersucht waren, habe man die Gutachten nicht verbreiten wollen, erklärte Beate Wildemann, Sachgebietsleiterin Altlasten/Boden beim Umweltamt. Das letzte der vier Gutachten liege erst seit Ende Januar vor. Grünflächenamtsleiter Börner räumte "Kommunikationsprobleme" ein. Sein Amt als Bauherr habe erst Anfang des Jahres erfahren, dass es Anfragen besorgter Eltern gab.

Obwohl keine Gefahr bestehe, werde der Boden an den belasteten Stellen bis zu 35 Zentimeter tief ausgetauscht, kündigte Baubürgermeister Stötzer an. Die Kosten für die seit langem geplante und immer wieder verschobene Neugestaltung des Kita-Geländes, zu der auch neue Spielgeräte gehören, erhöhe sich dadurch von 140.000 auf 260.000 Euro. Sie soll im August beginnen und - bis auf die Neubepflanzung - bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

"Wenn die Eltern eher informiert worden wären, hätte sich die Stadtverwaltung viel Ärger ersparen können", sagte Julia Riegel nach der Veranstaltung. "Die Informationspolitik war schlecht", so die Elternsprecherin einer Kita-Gruppe. Sie freue sich vor allem für jene Eltern, deren Kinder schon mehrere Jahre die Kita besuchen, dass die Lösung des Problems jetzt absehbar sei.