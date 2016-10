Asyl - Debatte um Heim-Unterbringung

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwigs Ankündigung, allein reisende Männer insbesondere aus Nordafrika und sogenannten sicheren Herkunftsländern künftig in der Regel nur noch in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, stößt auf unterschiedliches Echo. Kritiker sprechen von einem Generalverdacht gegen bestimmte Gruppen von Flüchtlingen und fordern eine Entscheidung des Stadtrats. Zustimmung hingegen kommt von Pro Chemnitz. Ludwig hatte die Neuregelung als Rückkehr zur ursprünglichen Verfahrensweise der Stadtverwaltung angesichts freier Kapazitäten in den Heimen dargestellt. Sie wird jedoch auch als Reaktion auf das Untertauchen eines Terrorverdächtigen von außerhalb in einer Wohnung in Kappel verstanden. Die Wohnung dort war allerdings privat angemietet. (micm)