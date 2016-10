Asylbewerber - Streit um stÃ¤dtisches Wohnkonzept

Asylbewerber - Streit um städtisches Wohnkonzept

Nach dem Terror-Alarm am Wochenende fordert der Vorsitzende der rechtspopulistischen Stadtratsfraktion Pro Chemnitz, Martin Kohlmann, die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern einzuschränken. Ein entsprechender Antrag soll im Stadtrat eingebracht werden. Im Gegensatz dazu hatte die Links-Fraktion bereits erklärt, an der bislang von der Stadt bevorzugten Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen festzuhalten. In zentralen Flüchtlingsheimen sei eine Integration kaum möglich. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hatte angekündigt, dass das städtische Konzept in einigen Punkten überarbeitet werden müsse, ging aber nicht ins Detail. Im Falle des Terrorverdächtigen, der in einer Wohnung in Kappel Sprengstoff gelagert hatte, wäre dies ohne Folgen gewesen. Er war kein der Stadt zugewiesener Flüchtling. Die Wohnung wurde privat angemietet. (dy)