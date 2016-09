Asylbewerberheime in Einsiedel, Bernsdorf und am KaÃŸberg werden geschlossen

Asylbewerberheime in Einsiedel, Bernsdorf und am Kaßberg werden geschlossen

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz/Dresden. Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Chemnitz-Einsiedel wird voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. Das hat Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Dienstagmittag in Dresden bekanntgegeben. Auch die Erstaufnahmeheime am Thüringer Weg im Stadtteil Bernsdorf und am Stephanplatz am Kaßberg sollen demnach bis Ende kommenden Monats schließen. Die Einrichtung in Bernsdorf soll allerdings für eine mögliche Wiedereröffnung bereitgehalten werden. Hintergrund sind die seit Monaten zurückgehenden Asylbewerberzahlen in Sachsen und bundesweit.

Das für bis zu 500 Personen ausgelegte Asylbewerberheim in Einsiedel ist laut Deutschem Roten Kreuz aktuell mit 85 Personen belegt, davon 50 Frauen und Mädchen. Gut die Hälfte von ihnen ist jünger als 17 Jahre. Gegen das in einem früheren Ferienlager eingerichtete Heim hatte es in dem Stadtteil seit Herbst vergangenen Jahres nahezu wöchentlich Protestaktionen gegeben. Landesdirektion und DRK hatten das Lager als besonders geeignet für die Unterbringung von Familien bezeichnet.

Man habe sich bei den Schließungsplänen nicht von Protesten leiten lassen, betonte Ulbig. Angesichts des anhaltend niedrigen Flüchtlingszuzugs fährt Sachsen seine Kapazitäten zur Erstaufnahme von Asylsuchenden insgesamt um die Hälfte herunter. Zwölf der derzeit 25 Einrichtungen sollen bis Ende des Jahres geschlossen werden. Demnach werden statt der bisher insgesamt 15.000 Plätze nur noch 5100 dauerhafte und 2400 Plätze als Sicherheitsreserve vorgehalten. (tz/micm/dpa)