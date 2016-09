Asylheim in Ebersdorf: Neuer Spielplatz und Kinderprojekte

Vor einem Jahr war die Erstaufnahmeeinrichtung überfüllt. Nun hat sich die Lage entspannt. Was sagen die Anwohner dazu?

Von Benjamin Lummer

erschienen am 15.09.2016



Ebersdorf. Rund 20 Kinder drängen sich um einen kleinen Tisch, der auf der Wiese der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am Adalbert-Stifter-Weg aufgestellt wurde. Sie schauen neugierig in die große Holzbox, die gerade geöffnet wird. Darin liegen unter anderem die Bauteile für eine Murmelbahn, verschiedene Puzzle, Würfelspiele und Bastelbögen.

Die Kiste wurde gestern Nachmittag an die Einrichtung in Ebersdorf übergeben. Sie stammt von der Stiftung Rechnen mit Sitz im schleswig-holsteinischen Quickborn. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rechenkompetenz der Bürger zu verbessern - auch um den Fachkräftemangel in technischen Bereichen zu bekämpfen. Seit einigen Monaten verteilt die Stiftung zudem deutschlandweit 50 sogenannte math-for-Refugees-Boxen (Mathe für Flüchtlinge) an von den Maltesern betriebene Flüchtlingsheime. Mit deren Inhalt sollen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren beschäftigt und an Mathematik herangeführt werden, erklärt die Sprecherin der Stiftung, Katrin Witt. "Das ist pragmatische Integrationshilfe." Zahlen, so Witt, eigneten sich unabhängig von der Muttersprache, um miteinander in Kontakt zu kommen.

Der stellvertretenden Heimleiterin zufolge kommen die Spiele und Rätsel im Deutschunterricht und in der Spielstunde zum Einsatz. "Das hilft uns, die Freizeit zu gestalten", sagt Sylvia Gruhle.

Für die Freizeitgestaltung und die Unterrichtung der im Heim lebenden Asylbewerber hätten die Betreuer wieder mehr Zeit, berichtet Tassilo Graf Wolff-Metternich. "Wir können uns mehr auf unsere Kernarbeit konzentrieren", sagt der Leiter des Migrationsbüros Sachsen der Malteser. Das sei, so Wolff-Metternich, in der Hochphase der Zuwanderung schwierig gewesen.

Im Sommer 2015 drängten sich mehr als 1000 Menschen in dem Gelände. Zeitweise wurden Zelte errichtet, um alle Flüchtlinge unterzubringen. Das Heim war ausgelastet, es kam zu Tumulten und Polizeieinsätzen, von denen sich Anwohner genervt zeigten.

Ein Jahr später hat sich die Situation offenbar beruhigt. In den vergangenen zwölf Monaten sind weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in anderen sächsischen Städten in Betrieb gegangen. Zudem sinkt derzeit die Anzahl der Flüchtlinge, die Deutschland und Sachsen erreichen. Das spürt man auch in Ebersdorf. Das Heim sei im Moment zu etwa einem Drittel belegt, sagt Wolff-Metternich. Fast die Hälfte aller dort lebenden Flüchtlinge seien Familien. Für die Kinder habe man vor einem Monat einen neuen Spielplatz in Betrieb genommen. Zudem seien die Unterkünfte renoviert worden, so der Migrationsbüro-Leiter.

Von "Freie Presse" befragte Anwohner beschreiben die Lage im Wohngebiet, das ans Heim angrenzt, in den vergangenen Monaten als ruhig. Sie sehe jetzt auch mehr Familien als vor einem Jahr, sagt eine Frau, die an der Hüttenstraße wohnt. Ein Mann, der am Adalbert-Stifter-Weg zuhause ist, berichtet zwar von gelegentlichen Feuerwehreinsätzen. Insgesamt habe er aber keine Schwierigkeiten mit Flüchtlingen bemerkt. "Es gibt aus meiner Sicht keine Belästigungen, keine Verschmutzungen und keine Probleme."