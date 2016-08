Asylverfahren: Wer gehen muss und wer bleiben darf

Mehr als 1000 Klagen gegen abgelehnte Asylanträge und drohende Abschiebungen liegen derzeit am Chemnitzer Verwaltungsgericht zur Entscheidung. Das bedeutet Verhandlungen im 15-Minuten-Takt - und nicht selten ohne die Betroffenen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 23.08.2016



Alle 15 Minuten dreht der Dolmetscher eine Runde durch das Erdgeschoss des Verwaltungsgerichts. Jedes Mal, wenn er den Raum wieder betritt, schüttelt er kurz den Kopf. Nein, er habe den Kläger nicht im Haus gefunden, sagt er, setzt sich und hört, was Richter Klaus Emmrich zu verkünden hat.

Es ist ein Vormittag im August, der Richter und der Dolmetscher sitzen im Saal 4 des gläsernen Gerichtsgebäudes an der Zwickauer Straße. Weiße, hohe Wände, weinroter Teppich, eine raumhohe Eckglasfront, durch die das Sonnenlicht fällt. Emmrich, der an diesem Tag wie in allen Asylverhandlungen üblich als Einzelrichter agiert, nimmt Platz. Die Stühle zu seiner Linken und Rechten bleiben leer, genau wie die neben dem Dolmetscher und die im Zuschauerbereich. Zwölf Verhandlungen sind an diesem Vormittag angesetzt. Es geht um Klagen gegen abgelehnte Asylanträge, 15 Minuten sind für jeden Fall eingeplant. Dass das tatsächlich ausreichend ist, stellt sich erst später heraus.

45.800 in Sachsen lebende Migranten haben nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den vergangenen eineinhalb Jahren einen Asylantrag gestellt. Rund 14.500 Fälle wurden im ersten Halbjahr 2016 entschieden - genauso viele wie im gesamten Jahr 2015. Mehr als die Hälfte der Antragssteller (57 Prozent) wurde als schutzbedürftig anerkannt, ein Drittel der Anträge wurden abgelehnt. Wessen Antrag abgelehnt wurde, kann dagegen klagen. Allein am Verwaltungsgericht Chemnitz liegen derzeit 1111 Klagen zur Entscheidung, in diesem Jahr wurde 740 Mal geklagt. Mittlerweile kümmern sich drei der sechs Kammern um Asylverfahren, das Gericht hat zusätzliche Richter erhalten.

Richter Emmrich beschäftigt sich mit dem Fall eines Albaners aus der Republik Kosovo. Er ist Ende 2014 nach Deutschland gekommen. In seiner Heimat hatte er eine Kneipe betrieben. In das Lokal sei immer wieder eingebrochen worden, gab er in seinem Asylantrag an. Die Polizei habe kaum reagiert, die Versicherung nicht gezahlt. Er sah keine Zukunft mehr in dem Balkanstaat und reiste nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde im Mai 2015 als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt, so wie bei den meisten seiner Landsleute. Die Anerkennungsquote bei Kosovaren liegt im unteren einstelligen Prozentbereich.

Drei Tage später klagte der junge Mann und stellte gleichzeitig einen Eilantrag, um die Abschiebung in sein Heimatland zu verhindern, die infolge des Beschlusses drohte. Wenige Tage später lehnte Richter Emmrich diesen Eilantrag ab, eine Abschiebung war wieder möglich. Nun, 14 Monate später, kommt es zur eigentlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht, in der endgültig entschieden wird, ob er in Deutschland bleiben darf. Das ist trotz abgelehnten Asylantrags zum Beispiel dann möglich, wenn ihm aufgrund einer nachgewiesenen schweren Erkrankung bei einer Abschiebung eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes droht.

An diesem Tag weist der Richter die Klage des Kosovaren als "offensichtlich unbegründet" zurück, so wie fast immer, wenn es um einen Kläger aus diesem Herkunftsland geht. Der Mann aus der Balkanrepublik muss endgültig ausreisen. Nicht einmal zwei Minuten dauert es, bis der Richter den Text auf sein Diktiergerät gesprochen hat. Der Kosovare hört das allerdings nicht. Er ist gar nicht da - so wie zehn weitere Kläger aus dem Land an diesem Vormittag. Weil das häufig passiere, könne er so viele Verhandlungstermine auf einen Tag legen, sagt der Richter. Warum die Kläger nicht kommen, darüber kann er nur mutmaßen. Vielleicht seien sie freiwillig zurückgereist, vielleicht untergetaucht, vielleicht bereits abgeschoben worden, was trotz Klageverfahren möglich ist. Sachsen schiebt so viele Flüchtlinge wie kein anderes Bundesland ab. Allein im ersten Halbjahr 2016 waren es 2245. Der ein oder andere Asylbewerber könne in Anbetracht schlechter Aussichten auf einen Bleibe-Status freiwillig ausgereist sein, so Emmrich. Das hat den Vorteil, dass eine kürzere Wiedereinreisesperre verhängt wird als bei einer Abschiebung.

Ein paar Tage später, derselbe Raum. Eine junge Syrerin - langer brauner Mantel, braunes Kopftuch - hat Platz genommen. Ihr im Sommer 2014 gestellter Antrag wurde noch im selben Jahr abgelehnt. Dabei wurden im vergangenen Jahr rund 98 Prozent aller Syrer als schutzbedürftig anerkannt und durften in Deutschland bleiben. Doch das gilt nicht für die junge Frau: Sie war über Bulgarien nach Deutschland gelangt und hatte in dem Land am Schwarzen Meer bereits Flüchtlingsstatus erhalten. Damit hat sie ihre Chance auf Asyl in Deutschland verloren.

In Bulgarien aber, so berichtet die junge Frau, habe sie zeitweise im Gefängnis gesessen, das sie erst verlassen durfte, nachdem sie einen Asylantrag gestellt habe. Es gab keine Medikamente und nur schlechtes Essen, und deshalb wollte sie weiter nach Deutschland. Hier lebt sie mittlerweile mit zwei Kindern, ihr Ehemann ist in Baden-Württemberg untergebracht, eine Familienzusammenführung ist bislang gescheitert. Muss sie dennoch zurück nach Bulgarien? Ein Urteil fällt an diesem Tag nicht. Der Richter lässt allerdings durchblicken, dass die Frau und ihre Kinder gute Chancen haben, in Deutschland zu bleiben. Ob Bulgarien ein sicherer Rechtsstaat sei, in den Menschen abgeschoben werden dürfen, sei umstritten, sagt der Jurist. Die Kammer am Chemnitzer Verwaltungsgericht tendiere dazu, fügt er hinzu, besonders schutzbedürftige Personen - also Kinder, Familien, kranke Menschen - nicht dorthin abschieben zu lassen.