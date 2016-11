Attacke auf Joggerin im Chemnitzer Stadtpark: 31-Jähriger wird wegen versuchten Mordes angeklagt

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz . Wegen dem Überfall auf eine Joggerin im Juli, muss sich ein 31-Jähriger nun wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Pakistaner soll demnach die junge Frau in den Abendstunden des 11. Juli versucht haben, in ein Gebüsch zu zerren. Dabei fügte er ihr mehrere Stichwunden zu. Die Frau musste auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft erhebt weiterhin Anklage wegen schweren Raubes in Tateinheit mit sexueller Nötigung bei einem weiteren Überfall, für den der Mann verantwortlich sein soll. Er soll im Juni eine 51-Jährige überfallen und dabei versucht haben, sie zu vergewaltigen. (jpe)