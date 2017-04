Attacke auf Joggerin im Chemnitzer Stadtpark: 31-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

erschienen am 13.04.2017



Chemnitz. Der Mann, der im Juli eine 22-jährige Joggerin im Stadtpark überfallen hat, ist am Donnerstag vom Chemnitzer Landgericht wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der 31-jährige Mann aus Pakistan die Frau mit einem Messer umbringen wollte. Sie trug neun Verletzungen davon und wäre beinahe verblutet, musste not-operiert werden und verbrachte mehrere Wochen im Krankenhaus.

Der Mann überfiel einige Tage vorher auch eine Zeitungszustellerin. Dabei machte er sich schweren Raubes schuldig. Auch diese Frau verletzte er mit einem spitzen Gegenstand. Auch sie musste operiert werden. Beide Opfer befinden sich bis heute in psychologischer Behandlung. (jpe)