Auch in Chemnitz verdächtiges Pulver im Justizzentrum

erschienen am 11.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Im Justizzentrum Chemnitz hat ein Brief mit einer pulvrigen Substanz für Aufregung gesorgt. Die Polizei war nach eigenen Angaben am Mittwochvormittag alarmiert worden. Die Beamten stellten den Brief mit dem unbekannten Pulver sicher und brachten ihn zur Analyse in die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen nach Leipzig. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten.

Auch in anderen Bundesländern war ein verdächtiges weißes Pulver in Gerichtsgebäuden aufgetaucht. So wurden etwa Fälle aus Gera in Thüringen, Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern und Coburg in Bayern gemeldet. Auch am Amtsgericht Eisleben in Sachsen-Anhalt gab es einen solchen Fund: Dort entpuppte sich das Pulver als Puderzucker.