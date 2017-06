Auf Polizistin zugerast - Mann droht lange Haft

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Totschlags

Von Michael Müller

erschienen am 08.06.2017



Wegen eines Angriffs auf eine Polizistin muss ein junger Mann möglicherweise mehrere Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mittzwanziger aus dem Landkreis Zwickau erhoben, der im Herbst vergangenen Jahres mit einem gestohlenen VW Scirocco auf eine Beamtin der Chemnitzer Polizei zugerast sein soll - offenbar um sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Tatvorwürfe haben es in sich: versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der Vorfall hatte sich eines Sonntagabends Mitte November 2016 im Parkhaus des Vita-Centers an der Wladimir-Sagorski-Straße im Stadtteil Morgenleite ereignet. Kurz vor 18 Uhr hatte eine Streife dort den verdächtigen VW Scirocco kontrollieren wollen. Als sich die beiden Beamten dem Fahrzeug näherten, sei das Auto auf sie zugefahren, hieß es anschließend. Der Streifen-Partner der damals 30 Jahre alten Polizistin habe den Wagen noch mit einem Anhaltezeichen stoppen wollen. Um nicht angefahren zu werden, musste er letztlich zur Seite springen. Seine Kollegin wurde von dem Auto erfasst.

Einer Justizsprecherin zufolge hat der damals 25-Jährige die Tat im Wesentlichen eingeräumt - zumindest, soweit er sich an sie noch erinnert. Laut einem eingeholten Sachverständigengutachten ist der Angeschuldigte drogenabhängig, erläuterte sie. Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes bestünden derzeit aber nicht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung hatte der Autofahrer seinerzeit zunächst entkommen können. Drei Tage lang fahndete die Polizei nach ihm, ehe er im Chemnitzer Stadtgebiet festgenommen wurde. Eine zunächst verhängte Untersuchungshaft war kurz vor Weihnachten gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die verletzte Polizeibeamtin hatte nach dem Vorfall zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Sie war für einige Tage dienstunfähig geschrieben worden.

Wann der Prozess gegen den Mann beginnt, steht noch nicht fest. Wegen der drohenden hohen Haftstrafe wird am Landgericht Chemnitz verhandelt werden.