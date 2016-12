Auf Spielplatz in Markersdorf beginnen Abrissarbeitwen

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. Auf dem Spielplatz Am Harthwald 96 sollen am Montag Bauarbeiten beginnen. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Dabei geht es um den Abriss des sogenannten Amphitheaters. Nach dem Rückbau soll auf der Fläche neue Erde aufgebracht und Rasen eingesät werden. Günstige Witterung vorausgesetzt, will die Stadtverwaltung die Bauarbeiten bereits Ende dieses Monats abschließen.

Der Rückbau der Fläche ist eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für Bauarbeiten im Stadtpark, wo der Birkenweg erneuert wird, der bei Hochwasser 2013 beschädigt worden war. Die Kosten für die Bauarbeiten auf dem Markersdorfer Spielplatz gibt die Stadt mit insgesamt annähernd 25.000 Euro an. (gp)